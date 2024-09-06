Для уроків і на пари: стартував розпродаж гаджетів для навчання

Смартфони, планшети, ноутбуки та іншу корисну техніку до 11 вересня можна купити з економією до 60%.

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Сучасні гаджети не лише допомагають в опануванні знань, а й розвивають креативність, критичне мислення, комунікативні навички та самостійність. Якщо ви серед тих, хто не любить поспішати із шкільними закупами, початок нового навчального року — ідеальний для того момент. Оскільки саме зараз у Фокстрот триває тотальний розпродаж техніки для навчання.

Що краще купити першачку — смартгодинник чи смартфон? Який ноутбук стане ідеальним компаньйоном у навчанні? І про які девайси варто не забути, збираючи дитину до школи?

Смарт-годинник AMIGO GO004 стане ідеальним вибором для дітей молодшого віку.

Основні переваги: кнопка SOS, нагадування, тривала автономність, водонепроникність.

Відстежує фізичну активність дитини та забезпечує отримання важливих сповіщень. Функція GPS відповідає за геолокацію, що додає спокою та впевненості батьками у її безпеці. Дискретний режим прослуховування дозволяє почути, що відбувається навколо дитини. Представлений у декількох кольорах — як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Ціна* зі знижкою: від 1 399 ₴ (звичайна – від 1 599 ₴)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB Dual Sim — незамінний гаджет для спілкування, підготовки до уроків, організації щоденних завдань.

Основні переваги: 6,67-дюймовий AMOLED дисплей, роздільною здатністю 108 Мп, 3-кратний зум.

Смартфон з потужним процесором Qualcomm Snapdragon і великим дисплеєм ідеально підходить для підлітка. Місткий акумулятор на 5000 мАг гарантує, що пристрій не розрядиться у найвідповідальніший момент.

Ціна* зі знижкою: 7 999 ₴ (звичайна – 8 999 ₴)

Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A9 Plus 8/128GB вражає своєю продуктивністю, простотою у використанні та швидкістю реакції.

Основні переваги: потужний процесор, 8/128 ГБ пам’яті, стильний дизайн.

8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon забезпечує безперебійну роботу. Дизайн відрізняється міцним корпусом з металу. Великий LCD-дисплей з високою роздільною здатністю забезпечує комфортне переглядання контенту. А інноваційна функція розділення екрану дозволяє зручно працювати з трьома програмами на одному екрані, не закриваючи жодного з них. Ідеально підходить для читання, створення презентацій та іншого контенту.

Ціна* зі знижкою – 8 999 ₴ (звичайна – 9 999 ₴)

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 — розумний та надійний помічник школяра і студента.

Основні переваги: 15-дюймовий дисплей, набір інтелектуальних функцій Lenovo AI, швидка підзарядка (з можливістю заряджати через павербанк), сканер відбитка пальця, підсвітка клавіатури.

Має міцний корпус і водночас невелику вагу — 1,62 кг. Дисплей займає 88% площі поверхні екрану, завдяки чому цей ноутбук оптимально підходить для комфортного навчання і роботи. Окрім високої якості зображення, пристрій вирізняється чудовим звучанням аудіосистеми з підтримкою технології Dolby Audio™.

Ціна* зі знижкою: 20 999 ₴ (звичайна – 27 999 ₴)

БФП струменевий CANON PIXMA G3416 — ідеальний варіант для домашнього користування.

Основні переваги: 3 в 1 (друк, сканер, ксерокс), підключення за допомогою Wi-Fi/USB, система безперервної подачі чорнил (СНПЧ).

Пристрій стане незамінним помічником для кожного школяра і студента, економічний, надійний та багатофункціональний. Принтер має високу швидкість і якість друку, зручне використання та низьку вартість експлуатації. Підключення до Wi-Fi швидке та зручне, можна друкувати з будь-якого пристрою.

Ціна* зі знижкою – 9 599 ₴ (звичайна – 10 999 ₴)

Із додаткових девайсів – обов’язково придбайте повербанк. А також не буде зайвим оновити мишку, гарнітуру, Wi-Fi-роутер з кабелем для підключення до повербанку. Обирайте найкраще для себе та своїх дітей тут зі знижками до 60%. Деталі акції – на foxtrot.ua.

*Ціни дійсні на час і дату публікації матеріалу.