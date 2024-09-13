Новые солнечные панели обеспечивают 90% выходной мощности и имеют 30-летнюю гарантию

Фотоэлементы имеют несколько вариантов выходной мощности — от 620 Вт до 640 Вт. Эффективность преобразования энергии устройств составляет от 22,20% до 22,92%.

Related video

Компания Silfab Solar из Торонто, Канада, представила новую панель Silfab Utility NTC 620-640 XL — двусторонний модуль n-типа. Она используется для повышения эффективности и выходной мощности крупных солнечных установок, пишет Interesting Engineering.

"Двусторонние панели Silfab Utility NTC используют солнечные элементы N-типа нового поколения и имеют уровень эффективности почти 23%" — сообщила компания.

Примечательно, что двусторонние панели Silfab Utility NTC 620-640 XL отличаются высоким рейтингом эффективности. Эти модули могут производить больше энергии на квадратный фут по сравнению со многими стандартными солнечными панелями.

Они позволяют обеспечить максимизацию выработки энергии в крупных солнечных фермах и проектах коммунального масштаба и оснащены передовой технологией затенения. Они будут работать хорошо, даже если часть панели затенена или в условиях слабого освещения. Это имеет решающее значение для крупных солнечных установок, которые могут подвергаться затенению от облаков или близлежащих сооружений. Кроме того, такое разнообразие панелей позволяет компании Silfab настраивать солнечные панели в соответствии с конкретными потребностями в энергии.

"Silfab Utility NTC может похвастаться значительно более высоким уровнем эффективности, чем стандартные традиционные солнечные панели, за счет лучшей LCOE (нормированной стоимости электроэнергии), требующей меньшего количества солнечных панелей и обеспечивающей непревзойденную эффективность и выработку большего количества электроэнергии в течение срока службы солнечной системы" — утверждают в Silfab Solar.

Что касается эффективности преобразования энергии устройств, то она составляет от 22,20% до 22,92%, а температурный коэффициент -0,29%/°C, что гарантирует сохранение высокой производительности в различных погодных условиях.

В плане прочности, панели долговечны и имеют степень защиты IP68, что обеспечивает отличную защиту от пыли и воды. Также они оснащены антибликовым передним стеклом толщиной 3,2 мм, которое уменьшает отражение света, позволяя большему количеству солнечного света достигать солнечных элементов и вырабатывать больше энергии.

Прозрачный задний слой пропускает солнечный свет с обеих сторон, улучшая улавливание энергии, особенно в конфигурациях, где свет отражается от земли или близлежащих поверхностей. Также они имеют существенную гарантию. "На серию Silfab Utility распространяется самая полная 25-летняя гарантия на продукт и 30-летняя гарантия на линейную производительность" — утверждает компания.

Компания продолжает расширять свое производство, строя новый завод, который обеспечит компании 1 ГВт мощностей по производству ячеек на внутреннем рынке и дополнительные 1,3 ГВт мощностей по производству модулей в США.

Ранее мы писали о том, как защитить аккумуляторы ноутбуков: 8 простых шагов для проверки и поддержания долговечности. Для поддержания долгой и эффективной работы аккумулятора ноутбука есть простые правила. И для этого стоит как проверять состояние батареи — в том числе, физические повреждения, так и заботиться о ней через функции самой Windows.