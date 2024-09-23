В Канаде алмазный рудник начал вырабатывать 4,2 млн кВт чистой энергии: детали

Крупная солнечная электростанция мощностью 3,5 МВт сократит выбросы парниковых газов и потребление дизельного топлива в шахте.

Related video

В Канаде горнодобывающая компания Rio Tinto использует солнечную электростанцию ​​для выработки чистой энергии на одном из крупнейших в мире алмазных рудников Diavik. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что Rio Tinto установила солнечную электростанцию мощностью 3,5 МВт на руднике в северо-западной части Канады. Данный проект включает 6620 панелей и является крупнейшей в стране автономной солнечной электростанцией.

Ожидается, что электростанция будет вырабатывать 4,2 миллиона кВт⋅ч солнечной энергии в год и сократит потребление дизельного топлива в шахте на один миллион литров в год. Кроме того, станция должна сократить выбросы парниковых газов на 2900 тонн эквивалента CO2. Это сопоставимо с удалением 630 автомобилей с дорог каждый год.

Важно

Ученые создали новый тип батареи, который произведет революцию в области хранения чистой энергии

Как отмечают в издании, это в конце 2026 года заканчивается срок эксплуатации рудника Diavik. На закрытие шахты понадобиться еще три года. В это время электростанция будет обеспечивать до 25 % электроэнергии на руднике, используя солнечный свет, а также свет, отраженный от снега.

Главный операционный директор рудника Мэтью Брин заявил, что установка солнечной электростанции – это очередная инициатива компании по защите окружающей среды, призванная повысить энергоэффективность.

Напомним, компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.

Также сообщается, что в США собираются запустить в штате Айдахо "гибридный" проект, в котором будет использоваться геотермальная и солнечная энергия.