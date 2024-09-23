У Канаді алмазний рудник почав виробляти 4,2 млн кВт чистої енергії: деталі

Велика сонячна електростанція потужністю 3,5 МВт скоротить викиди парникових газів і споживання дизельного пального в шахті.

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У Канаді гірничодобувна компанія Rio Tinto використовує сонячну електростанцію для вироблення чистої енергії на одному з найбільших у світі алмазних рудників Diavik. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що Rio Tinto встановила сонячну електростанцію потужністю 3,5 МВт на руднику в північно-західній частині Канади. Цей проєкт включає 6620 панелей і є найбільшою в країні автономною сонячною електростанцією.

Очікується, що електростанція вироблятиме 4,2 мільйона кВт⋅год сонячної енергії на рік і скоротить споживання дизельного пального в шахті на один мільйон літрів на рік. Крім того, станція має скоротити викиди парникових газів на 2900 тонн еквівалента CO2. Це можна порівняти з видаленням 630 автомобілів з доріг щороку.

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Як зазначають у виданні, наприкінці 2026 року закінчується термін експлуатації рудника Diavik. На закриття шахти знадобитися ще три роки. У цей час електростанція забезпечуватиме до 25 % електроенергії на руднику, використовуючи сонячне світло, а також світло, відбите від снігу.

Головний операційний директор копальні Метью Брін заявив, що встановлення сонячної електростанції — це чергова ініціатива компанії із захисту довкілля, покликана підвищити енергоефективність.

Нагадаємо, компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.

Також повідомляється, що в США збираються запустити в штаті Айдахо "гібридний" проєкт, у якому використовуватимуть геотермальну і сонячну енергію.