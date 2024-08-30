Учені просвердлять Землю лазером, щоб добувати енергію вічно: як це працює

Лазер зробить у товщі порід тріщини для того, щоб витягувати геотермальну енергію з надр Землі.

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Компанія Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, просвердливши міліметровим лазером надра Землі. Докладніше про проект розповіло видання ecoticias.com.

Є план вилучення енергії з нагрітих до 373 градусів Цельсія порід: буріння міліметровим лазером. Досі геотермальну енергію не використовували на глибині понад 10 км, але нова технологія спрямована на те, щоб досягти цієї глибини і використовувати тепло надр Землі.

У 2006 році дослідницька група з Массачусетського технологічного інституту показала, що, якщо використовувати лише 2% геотермальної енергії, що зберігається в породах на глибині від 3 до 10 км, це забезпечить більш ніж у 2 000 разів більше споживання енергії в Сполучених Штатах.

Quaise Energy розробила систему буріння і три концепції геотермальних систем із трьома різними підходами до виконання та ефективності. Перша система являє собою замкнутий контур, який діятиме як котел і закачуватиме холодну воду, яка після нагрівання піднімається на поверхню у вигляді пари, яка приводить до руху системи геотермальних електростанцій.

Друга концепція передбачає використання плоских гідравлічних тріщин, через які воду під високим тиском закачують у землю, нагрівають у нижній зоні під високим тиском, а потім витягують.

Третя концепція — "хмари проникності", яка передбачає створення мікроскопічних тріщин навколо гірських порід. Якщо робити такі тріщини на значній глибині з використанням міліметрових лазерів, це посприяє закачуванню холодної води та її виходу у вигляді пари через інші тріщини.

Польові випробування проводитимуться у 2025-2026 роках із використанням вулкана Ньюберрі в центральному Орегоні (США). Однак "хмари проникності" — не єдиний метод. Компанія розглядає можливість впровадження гібридних технологій, що поєднують усі три концепції в різних варіантах.

Геотермальна енергія використовує природне тепло планети. Якщо копати досить глибоко, геотермальні станції можуть виробляти електроенергію безперервно і стабільно 24 години на добу. Вони не залежать від водних потоків, сонячного світла або поривів вітру, як інші альтернативні джерела. Це джерело високоефективне, оскільки експлуатаційні витрати низькі. Плюс ще й у тому, що таке джерело може генерувати енергію незалежно від погоди і практично вічно.

Раніше ми повідомляли, що альтернативні джерела енергії можуть допомогти Україні. Сонячна, вітряна, гідроелектрична, біомасова та геотермальна енергія є чудовою альтернативою викопному паливу, а також може врятувати Україну від енергетичного колапсу.