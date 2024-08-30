Ученые просверлят Землю лазером, чтобы добывать энергию вечно: как это работает

Лазер проделает в толще пород трещины для того, чтобы извлекать геотермальную энергию из недр Земли.

Related video

Компания Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли. Подробнее о проекте рассказало издание ecoticias.com.

Существует план извлечения энергии из нагретых до 373 градусов Цельсия пород: бурение миллиметровым лазером. До сих пор геотермальная энергия не использовалась на глубине более 10 км, но новая технология направлена ​​на то, чтобы достичь этой глубины и использовать тепло недр Земли.

В 2006 году исследовательская группа из Массачусетского технологического института показала, что если использовать всего 2% геотермальной энергии, хранящейся в породах на глубине от 3 до 10 км, это обеспечит более чем в 2 000 раз большее потребление энергии в Соединенных Штатах.

Quaise Energy разработала систему бурения и три концепции геотермальных систем с тремя различными подходами к исполнению и эффективности. Первая система являет собой замкнутый контур, который будет действовать как котел и закачивать холодную воду, которая после нагревания поднимается на поверхность в виде пара, приводящего в движение системы геотермальных электростанций.

Вторая концепция подразумевает использование плоских гидравлических трещин, через которые вода под высоким давлением закачивается в землю, нагревается в нижней зоне под высоким давлением и извлекается.

Третья концепция — "облака проницаемости", которая подразумевает создание микроскопических трещин вокруг горных пород. Если делать такие трещины на значительной глубине с использованием миллиметровых лазеров, это поспособствует закачке холодной воды и ее выходу в виде пара через другие трещины.

Полевые испытания будут проводиться в 2025-2026 годах с использованием вулкана Ньюберри в центральном Орегоне (США). Однако "облака проницаемости" — не единственный метод. Компания рассматривает возможность внедрения гибридных технологий, сочетающих все три концепции в различных вариантах.

Геотермальная энергия использует естественное тепло планеты. Если копать достаточно глубоко, геотермальные станции могут производить электроэнергию непрерывно и стабильно 24 часа в сутки. Они не зависят от водных потоков, солнечного света или порывов ветра, как другие альтернативные источники. Данный источник высокоэффективен, так как эксплуатационные расходы низкие. Плюс еще и в том, что такой источник может генерировать энергию независимо от погоды и практически вечно.

Ранее мы сообщали, что альтернативные источники энергии могут помочь Украине. Солнечная, ветряная, гидроэлектрическая, биомассовая и геотермальная энергия является отличной альтернативой ископаемому топливу, а также может спасти Украину от энергетического коллапса.