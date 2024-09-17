Вчені створили новий тип батареї, який зробить революцію в галузі зберігання чистої енергії

Група вчених створила новий тип батареї, який поєднує сірку (S), калій (K) і натрій (Na) — три найпоширеніших і недорогих елементи — для тривалого зберігання енергії.

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Вчені з Колумбійського університету використовували батареї K-Na/S для створення рішення для тривалого зберігання енергії. Про це пише AZO Clean Tech.

У недавньому дослідженні, опублікованому в Nature Communications, дослідники використовували батареї K-Na/S, які поєднують сірку (S), калій (K) і натрій (Na) — три поширені й недорогі елементи для тривалого зберігання енергії.

"Важливо, щоб ми могли продовжити термін служби цих батарей і щоб ми могли виробляти їх легко і дешево. Підвищення надійності відновлюваної енергії допоможе стабілізувати наші енергетичні мережі, знизити нашу залежність від викопного палива і підтримати більш стійке енергетичне майбутнє для всіх нас". — повідомив Юань Ян, доцент і керівник групи кафедри прикладної фізики та математики Колумбійського інженерного університету.

Хоча наразі команда вчених зосереджена на невеликих батареях розміром з монету, вони мають намір зрештою масштабувати технологію для зберігання великих обсягів енергії.

Якщо ця технологія набере популярності, нові батареї могли б забезпечити стабільне і надійне електропостачання з поновлюваних джерел, навіть коли вітер або сонячне світло обмежені. Наразі група зосереджена на оптимізації електроліту для поліпшення продуктивності.

Раніше ми писали про напрочуд просте відкриття, що подовжує термін служби літій-іонного акумулятора на 50%. Акумулятори в смартфонах або електромобілях заряджаються протягом 10 годин під час першого циклу. Втім, турбо-зарядка батареї до 100% ємності за 20 хвилин може призвести до довшого терміну служби.