Ученые создали новый тип батареи, который произведет революцию в области хранения чистой энергии

Группа ученых создала новый тип батареи которые сочетают серу (S), калий (K) и натрий (Na) — три распространенных и недорогих элемента — для длительного хранения энергии.

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Ученые из Колумбийского университета использовали батареи K-Na/S для создания решения для длительного хранения энергии. Об этом пишет AZO Clean Tech.

В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Communications, исследователи использовали батареи K-Na/S, которые сочетают серу (S), калий (K) и натрий (Na) — три распространенных и недорогих элемента для долгого хранения энергии.

"Важно, чтобы мы могли продлить срок службы этих батарей и чтобы мы могли производить их легко и дешево. Повышение надежности возобновляемой энергии поможет стабилизировать наши энергетические сети, снизить нашу зависимость от ископаемого топлива и поддержать более устойчивое энергетическое будущее для всех нас". — сообщил Юань Ян, доцент и руководитель группы кафедры прикладной физики и математики Колумбийского инженерного университета.

Хотя в настоящее время команда ученых сосредоточена на небольших батареях размером с монету, они намерены в конечном итоге масштабировать технологию для хранения больших объемов энергии.

Если эта технология наберет популярность, эти новые батареи могли бы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение из возобновляемых источников, даже когда ветер или солнечный свет ограничены. В настоящее время группа сосредоточена на оптимизации электролита для улучшения производительности.

Ранее мы писали про удивительно простое открытие продлевает срок службы литий-ионного аккумулятора на 50%. Аккумуляторы в смартфонах или электромобилях, заряжаются в течение 10 часов во время первого цикла. Впрочем, турбо-зарядка батареи до 100% емкости за 20 минут может привести к более долгому сроку службы.