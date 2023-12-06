Сонячна вежа генеруватиме чисту енергію цілодобово: як вона влаштована

Вчені вважають, що їхня конструкція дасть у 2 рази більше енергії, ніж стандартні сонячні вежі з висхідним потоком повітря. Для цього використали одразу дві технології.

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Вчені назвали свій винахід "Twin technology solar system" (TTSS) — "сонячна система з подвійною технологією". Як зрозуміло з назви, TTSS поєднує в собі дві технології баштового типу в єдиній конструкції: сонячну вежу з висхідним потоком і охолоджувальну вежу з низхідним потоком.

Сонячна система висхідного потоку працює, нагріваючи повітря на рівні землі, а потім, коли гаряче повітря піднімається, спрямовує його у верхню частину вежі, де розташовані турбіни. Повітря піднімається далі, продовжуючи нагріватися завдяки наявності матеріалу тепличного типу, призначеного для уловлювання якомога більшої кількості тепла.

Принцип роботи сонячної системи з подвійною технологією: схема Фото: Технический университет Аль-Хусейна / Катарский университет

Так звана "охолоджувальна" вежа оперує низхідним потоком, змушуючи повітря рухатися вниз, щоб обертати ще одну турбіну. Повітря охолоджується за рахунок розпилення водяного туману нагорі вежі, що робить його прохолоднішим і важчим і направляє його вниз. Конструкція TTSS може одночасно працювати як у режимі висхідного, так і низхідного потоків.

Схематичне зображення сонячної вежі Фото: Технический университет Аль-Хусейна / Катарский университет

Дослідники з Йорданського технічного університету Аль-Хусейна і Катарського університету змоделювали вежу TTSS заввишки близько 200 м і діаметром 13,6 м з колектором діаметром 250 м, розташованим під нею. Діаметр внутрішньої градирні (пристрою для охолодження великої кількості води спрямованим потоком атмосферного повітря, — ред.) дорівнює 10 м, а ширина зазору по всьому периметру — 1,8 м. Цей зазор розділено на 10 окремих веж із низхідною тягою, системами розпилення водяного туману нагорі й турбінами внизу. Прототип сонячної вежі встановили недалеко від міста Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

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Після проведення тестів, вчені зробили висновок, що така система генеруватиме загалом близько 753 МВтг енергії на рік, при цьому зовнішні вежі з низхідним потоком працюватимуть цілодобово, забезпечуючи близько 400 МВтг. Вежа з висхідним потоком теж працюватиме цілодобово і особливо ефективно за високих температур, виробляючи і 350 МВтг. Ці показники в 2,14 разів перевищують показники аналогічних проєктів, що використовують тільки висхідний потік повітря.

Раніше ми повідомляли про те, що, на думку деяких учених, екватор є найкращим місцем для збору сонячної енергії для забезпечення нею густонаселених країн Південно-Східної Азії та Західної Африки.