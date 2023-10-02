Тонше за волосину: нові сонячні панелі перетворять будь-яку поверхню на електростанцію (відео)

Технологія у 18 разів перевищує традиційні аналоги за продуктивністю, запевняють інженери з США.

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Інженери Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили надлегкий тканинний сонячний елемент, який може перетворити практично будь-яку поверхню на джерело енергії. Про це пише Interesting Engineering.

Осередки панелі нового типу тонші за людську волосину і в сто разів легші за стандартні сонячні панелі. Такої інноваційності вченим вдалося досягти завдяки використанню напівпровідникових чорнил і масштабованих процесів друку, внаслідок чого продуктивність на кілограм енергії у 18 разів перевищує продуктивність традиційних сонячних панелей.

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Процес створення нового типу надтонких сонячних панелей передбачає нанесення шарів наноматеріалу на підкладку завтовшки 3 мікрони за допомогою щілинного пристрою для нанесення покриттів. З додаванням електрода за допомогою трафаретного друку товщина остаточного сонячного модуля становить всього 15 мікронів.

Щоб подолати їхню крихкість, MIT використовує надміцну тканину Dyneema, як підкладку, закріплюючи сонячні елементи за допомогою УФ-клею. Ці елементи при тестуванні на тканині Dyneema генерували приблизно 370 Вт енергії на кілограм, демонструючи свою перевагу над звичайними сонячними елементами. Їхній склад також є екологічно чистою альтернативою, скорочуючи кількість відходів панелей, що вийшли з ладу або розбиті, а також вони зберігають понад 90% своєї потужності з вироблення електроенергії після 500-кратного згортання і розгортання.

Нові сонячні панелі тонкі, як плівка Фото: Magnestar

Експерти порталу Interesting Engineering зазначають, що ці надлегкі тканинні сонячні елементи від вчених з MIT являють собою революційний прогрес у технології видобутку сонячної енергії, пропонуючи безпрецедентну ефективність і портативність. Завдяки своїй здатності використовувати сонячну енергію практично з будь-якої поверхні, ці елементи мають величезний потенціал для повсюдного застосування: на склах, вітрилах, крилах дронів та на чому завгодно, навіть на одязі. Щоправда, вченим належить розв'язувати питання міцності елементів, щоб їхня тонкість не стала слабким місцем під час щоденного використання.

Революційна тонка сонячна панель

Раніше Фокус повідомляв, що американські вчені створили прототип двостороннього перовскітового сонячного елемента. Дослідники стверджують, що він потенційно може давати більш високий коефіцієнт енергії за нижчих загальних витрат.