Учені з'ясували, яку небезпеку таять сонячні панелі: названо кілька загроз

Сонячні панелі на воді можуть принести більше шкоди, ніж користі, кажуть експерти.

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Висока популярність розміщення сонячних панелей на водній гладі (озерах, водоймах тощо) несе в собі велику загрозу навколишньому середовищу, посилається на дані вчених видання Techexplore. Спеціальні конструкції із сонячними панелями, що плавають на поверхні води, вже видобувають енергію у Китаї, Франції, Індії та інших країнах.

Цей спосіб видобутку сонячної енергії називається спеціальним терміном — флоатовольтаїка або плавуча фотовольтаїка (ПФВ). Вчені стверджують, що флоатовольтаїка має багато переваг перед традиційними сонячними електростанціями.

По-перше, вона економить земельні ресурси та не конкурує із сільським господарством чи житлом. По-друге, вона підвищує ефективність виробництва електроенергії за рахунок охолодження сонячних модулів водою та відбиття світла від водної поверхні. По-третє, вона сприяє збереженню води від випаровування і зменшує ризик забруднення водойм альгамі. Альги — це водорості, які живуть у воді або на її поверхні і їх можна використовувати, наприклад, для отримання штучного чорного дерева або для виробництва біопалива.

Флоатовольтаїка — перспективне отримання енергії, але потрібен обережний підхід до розміщення панелей Фото: Соцмережі

Експерти підрахували, що якщо за допомогою флоатовольтаїки покрити 30% усіх водних ресурсів США, то можна отримати 1 900 терават-годин енергії на рік і запобігти втраті 5,5 трильйонів галонів води гідроелектростанцій. Цього було б достатньо для повного забезпечення енергією понад двох тисяч міст США.

Однак флотовольтаїка, незважаючи на використання з метою "зеленої енергетики", так само несе загрозу екології. Наприклад, плавучі сонячні панелі можуть створювати тінь на дні водойми та порушувати фотосинтез рослин. Також вони можуть перешкоджати доступу кисню до водної фауни та змінювати природний баланс екосистеми. Крім того, велика кількість подібних конструкцій негативно вплине на місце існування птахів і риб.

Учені кажуть, що флотовольтаїка є перспективним напрямом розвитку відновлюваної енергетики та може сприяти боротьбі зі зміною клімату та дефіцитом водних ресурсів. Однак її використання вимагає подальших досліджень та врахування всіх можливих наслідків для природи.

Раніше Фокус писав, що плавуча турбіна заввишки з хмарочос забезпечить енергією 80 000 будинків.