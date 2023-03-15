Ученые выяснили, какую опасность таят солнечные панели: названы несколько угроз

Солнечные панели на воде могут принести больше вреда, чем пользы, говорят эксперты.

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Возросшая популярность размещения солнечных панелей на водной глади (озерах, водоемах и т.д.) несет в себе большую угрозу окружающей среде, ссылается на данные ученых издание Techexplore. Специальные конструкции с солнечными панелями плавающие на поверхности воды уже добывают энергию в Китае, Франции, Индии и других странах.

Этот способ добычи солнечной энергии называется специальным термином – флоатовольтаика или плавучая фотовольтаика (ПФВ). Ученые утверждают, что флоатовольтаика имеет много преимуществ перед традиционными солнечными электростанциями.

Во-первых, она экономит земельные ресурсы и не конкурирует с сельским хозяйством или жильем. Во-вторых, она повышает эффективность производства электроэнергии за счет охлаждения солнечных модулей водой и отражения света от водной поверхности. В-третьих, она способствует сохранению воды от испарения и уменьшает риск загрязнения водоемов альгами. Альги — это водоросли, которые живут в воде или на ее поверхности и их можно использовать, например, для получения искусственного черного дерева или для производства биотоплива.

Флоатовольтаика - перспективное получение энергии, но требуется осторожный подход к размещению панелей Фото: Соцсети

Эксперты подсчитали, что если с помощью флоатовольтаики покрыть 30% всех водных ресурсов США, то можно получить 1900 тераватт-часов энергии в год и предотвратить потерю 5,5 триллионов галлонов воды гидроэлектростанций. Это было бы достаточно для полного обеспечения энергией более двух тысяч городов США.

Однако флотовольтаика, не смотря на использование в целях "зеленой энергетики" так же несет угрозу экологии. Например, плавучие солнечные панели могут создавать тень на дне водоема и нарушать фотосинтез растений. Также они могут препятствовать доступу кислорода к водной фауне и изменять естественный баланс экосистемы. Кроме того, большое количество подобных конструкций негативно повлияет на среду обитания птиц и рыб.

Ученые говорят, что флотовольтаика является перспективным направлением развития возобновляемой энергетики и может способствовать борьбе с изменением климата и дефицитом водных ресурсов. Однако ее использование требует дальнейших исследований и учета всех возможных последствий для природы.

Ранее Фокус писал, что плавучая турбина высотой с небоскреб обеспечит энергией 80 000 домов.