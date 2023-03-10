Плавучая турбина высотой с небоскреб обеспечит энергией 80 000 домов

Wind Catcher — настоящая инновация в производстве возобновляемой энергии и уникальный проект ветрогенераторов от норвежских инженеров.

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Норвежская компания Wind Catching Systems (WCS) в скором времени собирается построить уникальную плавучую платформу оснащенную ветрогенераторами, которая по высоте будет равняться 100-этажному небоскребу, пишет Interesting Engineering. Она сможет, как обещают разработчики, генерировать в пять раз больше энергии, чем крупнейшие в мире автономные ветряные турбины конкурентов.

Wind Catcher состоит из высоченного каркаса, на который планируется установить более сотни турбин ветрогенерации. Вся рама будет располагаться на большой плавучей платформе, которую пришвартуют к морскому дну, как это делается с платформами добывающими нефть и газ.

Главная особенность проекта в том, что огромное количество генераторов оснастят небольшими лопастями, что позволит ветру раскручивать их более эффективно и вырабатывать больше энергии. В компании подсчитали, что их уникальная разработка в пять раз эффективнее, чем ветрогенераторы конкурирующих компаний и лишь одна такая плавучая платформа сможет ежегодно обеспечивать "зеленой энергией" 80 000 домов.

Одна такая плавучая платформа сможет ежегодно обеспечивать "зеленой энергией" 80 000 домов. Фото: Wind Catching Systems

Небольшой размер турбин выгоден еще и тем, что их дешевле производить и ремонтировать. Например, с ремонтом может справиться команда специалистов прямо на платформе, и турбину не нужно будет доставлять на берег в случае поломки, что значительно сокращает расходы на ее содержание. А еще, за счет упрощенного ремонта вся система имеет запас службы в 50 лет, вместо стандартных 30 для обычных ветряных вышек и генераторов.

К сожалению, о сроках воплощения проекта в реальность пока ничего не известно, но эксперты отмечают, что такой подход к ветрогенерации заслуживает определенного интереса для изучения и, возможно, конкурирующие компании тоже создадут что-то похожее.

Ранее Фокус писал, что самая мощная в мире ветряная турбина в Китае обеспечит электричеством 20 тысяч домов.