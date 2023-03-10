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Диджитал

Плавучая турбина высотой с небоскреб обеспечит энергией 80 000 домов

Wind Catcher, плавучая платформа, ветрогенерация, ветрогенератор
Фото: Wind Catching Systems | Плавучая платформа с ветрогенераторами возвысится над морем как небоскреб в 100 этажей

Wind Catcher — настоящая инновация в производстве возобновляемой энергии и уникальный проект ветрогенераторов от норвежских инженеров.

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Норвежская компания Wind Catching Systems (WCS) в скором времени собирается построить уникальную плавучую платформу оснащенную ветрогенераторами, которая по высоте будет равняться 100-этажному небоскребу, пишет Interesting Engineering. Она сможет, как обещают разработчики, генерировать в пять раз больше энергии, чем крупнейшие в мире автономные ветряные турбины конкурентов.

Wind Catcher состоит из высоченного каркаса, на который планируется установить более сотни турбин ветрогенерации. Вся рама будет располагаться на большой плавучей платформе, которую пришвартуют к морскому дну, как это делается с платформами добывающими нефть и газ.

Главная особенность проекта в том, что огромное количество генераторов оснастят небольшими лопастями, что позволит ветру раскручивать их более эффективно и вырабатывать больше энергии. В компании подсчитали, что их уникальная разработка в пять раз эффективнее, чем ветрогенераторы конкурирующих компаний и лишь одна такая плавучая платформа сможет ежегодно обеспечивать "зеленой энергией" 80 000 домов.

Wind Catcher, плавучая платформа, ветрогенерация, ветрогенератор Fullscreen
Одна такая плавучая платформа сможет ежегодно обеспечивать "зеленой энергией" 80 000 домов.
Фото: Wind Catching Systems

Небольшой размер турбин выгоден еще и тем, что их дешевле производить и ремонтировать. Например, с ремонтом может справиться команда специалистов прямо на платформе, и турбину не нужно будет доставлять на берег в случае поломки, что значительно сокращает расходы на ее содержание. А еще, за счет упрощенного ремонта вся система имеет запас службы в 50 лет, вместо стандартных 30 для обычных ветряных вышек и генераторов.

К сожалению, о сроках воплощения проекта в реальность пока ничего не известно, но эксперты отмечают, что такой подход к ветрогенерации заслуживает определенного интереса для изучения и, возможно, конкурирующие компании тоже создадут что-то похожее.

Ранее Фокус писал, что самая мощная в мире ветряная турбина в Китае обеспечит электричеством 20 тысяч домов.