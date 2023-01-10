Самая мощная в мире ветряная турбина обеспечит электричеством 20 тысяч домов

Максимальная мощность ветрогенератора составит 18 мегаватт, а трехлопостная турбина будет иметь диаметр 260 м.

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Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) объявила о начале строительства гигантского морского ветряка, который станет самым мощным в мире, сообщает официальный сайт компании. .

Когда дело касается ветряных генераторов, размер имеет первостепенное значение: чем больше лопасти, тем больше энергии добывается за одно полное их вращение. Но возникает другая проблема – если основание ветряка расположено на морском дне, то на него оказывает колоссальное давление и вода и ветер. Поэтому главная задача – получить больше энергии используя меньше ветряных генераторов. Это уменьшает и затраты на установку и их обслуживание. Зачем устанавливать несколько ветряков, когда всего один может дать ту же суммарную мощность?

[ + – ] Сравнение размеров CSSC Haizhuang H260-18MW и других ветряных турбин Фото: Соцсети

В CSSC уже подсчитали и выгоду от гигантского сооружения. Построив один ветряк вместо нескольких можно значительно сэкономить за счет сокращения дорогостоящего строительства на морском дне, длинны прокладки кабелей, трудо-часов и т.д. В итоге, экономия составит почти $15 млн.

[ + – ] Просто одна из лопостей CSSC Haizhuang H260-18MW Фото: Соцсети

Кстати, это не первый гигантский ветряной генератор, построенный в Китае. Предыдущий рекордсмен MingYang Smart Energy MySE 16.0-242 использует лезвия лопасти 118 м. А новая турбина H260-18MW от CSSC Haizhuang увеличивает длину лопастей на 8,5%. Казалось бы, совсем небольшой процент, но это позволит увеличить добываемую энергию с 5 МВт до 18 МВт.

[ + – ] Постройка самой мощной ветряной электростанции в мире

А вот как проходит постройка этого монструозного ветряка. И хотя видео загружено энтузиастом ветроэнергетики, а не официальными представителями компании, это не мешает насладиться масштабом происходящего.

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