Солнце, ветер и вода. Как выживает "зеленая" энергетика во время войны

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — тренд последнего десятилетия. В Украине в последние годы такие станции активно строились, благодаря инвестициям и наличию особого "зеленого тарифа". Как выживают "зеленые" в тяжелое для страны военное время?

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Европейский Союз взял курс в направлении от российской нефти и газа и к чистой энергетике. Украина, которая только-только подключилась к европейским энергосистемам, могла бы помочь, поставляя электроэнергию, говорят эксперты.

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Фокус выяснил, как возобновляемая энергетика выживает в условиях войны, насколько пострадали станции, и какие решения могли бы поддержать "зеленых".

Хороший знак: стартовали аукционы по продаже зеленой электроэнергии

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") 25 марта анонсировал, что снова будет проводить аукционы по продаже возобновляемой энергетики. Уже через несколько дней "ГарПок" отчитался о том, как прошли первые два аукциона в условиях войны.

На первом аукционе выставили 28 800 МВт-ч электроэнергии и продали 95%, около 27 360 МВт-ч. Средняя цена продажи — 1 922,73 грн/МВ-т-час (без НДС). Самой дорогой оказалась энергия солнца, самой дешевой — энергия малых гидроэлектростанций.

Второй аукцион состоялся в тот же день после обеда, на нем выставили на продажу 270 тыс. МВт-час, из них продали 84 тыс. МВт-час. Средняя цена составила 2 156,4 грн/МВт-час.

"Проведение первых с начала войны аукционов означает, что украинская электроэнергетика переходит в нормальный режим работы, а "ГарПок" возвращается к выполнению своих функций в соответствии с законодательством", — говорит Фокусу экс-министр энергетики Иван Плачков, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Врио директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко акцентирует внимание на том, что на фоне существенного снижения платежей в энергетике "зеленые аукционы" позволяют продолжить оплаты электроэнергии, поставленной солнечными, ветровыми, гидроэлектростанциями, предприятиями биоэнергетики. По его словам, полученные по результатам аукциона деньги планируют направить производителям "зеленой энергетики".

Под напряжением: как рассчитываются за "зеленую" электроэнергию

В регионах Украины, где идут активные боевые действия, уровень оплат за электроэнергию снизился до 25-30%. Как следствие, у "Укрэнерго" дефицит поступлений за передачу электроэнергии, рассказали Фокусу в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Там говорят, что для расчетов с производителями чистой электроэнергии "ГарПок", в том числе, привлекает деньги от "Укрэнерго", но в основном получает деньги от продажи электроэнергии.

"Поэтому удачно проведенный аукцион является критически важным. С начала боевых действий "ГарПок" не провел ни одного аукциона по продаже "зеленой" электроэнергии. Первый аукцион прошел 28 марта. На нем реализовали электроэнергию ВИЭ на апрель 2022 года на 233,74 млн грн", — отмечают в Ассоциации.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков подчеркивает, насколько важна тема оплат: "Я считаю, что прежде всего нужно платить не только за атомную, но и за возобновляемую электроэнергию. Остановить это направление, как это происходило на протяжении последних двух месяцев — это неправильный подход".

За 20 дней февраля с производителями возобновляемой энергетики рассчитались на 100%, сообщает "ГарПок", это подтверждает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

А 28 марта министр энергетики Герман Галущенко подписал указ "О расчетах на рынке электрической энергии" об ограничении выплат генерации из возобновляемых источников энергии. Министр утвердил такие объемы выплат производителям возобновляемой энергии: 15% от средневзвешенного "зеленого" тарифа за 2021 год — для солнечных электростанций, 16% — для ветровых, 35% — для гидроэлектростанций, 40% — для биогазовых станций, 60% — для станций на биомассе.

Остаток денег после расчетов по такому принципу "ГарПок" будет распределять между Энергоатомом (60%) и Укрэнерго (40%).

На следующий день после подписания указа "ГарПок" рассчитался с производителями "зеленой электроэнергии" за 20 суток марта уже по новым правилам.

"Однако имеющихся средств на 100% оплаты авансов не хватило даже покрытия процентов от тарифа, предусмотренных приказом", — рассказали Фокусу в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Не война и не долги. В чем проблема "зеленой энергетики"

В Украине существенно сократилось потребление электроэнергии: часть заводов разбита, часть — на оккупированных территориях; миллионы людей выехали из городов, говорит Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова".

"Соответственно, уменьшаются объемы производимой электроэнергии, потому что внутри страны ее некому потреблять", — отмечает Игорь Тынный.

По его словам, согласно системе управления ограничениями, многие станции по производству "зеленой энергии" сейчас не могут работать и поставлять электроэнергию.

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"У меня есть солнечные станции на Закарпатье, которые за последние три недели не работали ни одного дня. Каждое утро вводят ограничения на выработку и отменяют в 16:00, когда солнце уже село. В таких условиях не важно "ГарПок" будет платить 15% или 30% — станция все равно ограничена и не может ничего вырабатывать", — говорит Игорь Тынный.

Тынный уверен, что экспорт электроэнергии в Европу был бы спасением для производителей электроэнергии в Украине. По его словам, Украина производит много электроэнергии и она дешевле европейской. Но над экспортными возможностями еще нужно будет работать.

"Техническая синхронизация Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E состоялась. Но еще нужно завершить решение некоторых технических вопросов. Потому что объем того, что мы можем экспортировать, зависит от качества электроэнергии и построения дополнительных перемычек", — уточняет Тынный.

По его словам, сейчас Украина может продавать в Словакию и Венгрию по тем же линиям, что и раньше, а вот в Польшу — нет.

"Но все равно у нас есть возможность экспортировать до 2 ГВт электроэнергии, это было бы спасением для отрасли в такое сложное время", — уверен Тынный.

Война и бизнес. Как на станции ВИЭ повлияли военные действия

Отрасль возобновляемой энергетики сейчас можно охарактеризовать словом "выживание", говорят в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"Возобновляемая энергетика Украины оказалась в зоне высокого риска полного или частичного разрушения. В областях, где продолжаются активные боевые действия, находится 47% установленных мощностей электростанций на возобновляемых источниках энергии", — уточняют в ассоциации.

В объединении обращают внимание на случаи уничтожения станций "зеленой энергетики". Вместе с тем отмечают, что полный масштаб потерь можно будет оценить только после освобождения территорий от оккупантов.

"В Украине сейчас работает около трети ветроэлектростанций. Установленная мощность на конец 2021 года составила 1673 МВт — минус 138 МВт мощностей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. А сейчас ветроэлектростанции работают только в Одесской, Николаевской, Львовской и одна в Запорожской области", — уточнил Андрей Конеченков.

По его словам, остальные ветроэлектростанции остановлены из-за оккупации территорий и повреждения электрических сетей.

По оценкам Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, стоимость капитальных инвестиций в возобновляемую энергетику Украины составляет более $12 млрд. Активы стоимостью более $5,6 млрд в капитальных инвестициях сейчас находятся в зоне боевых действий. Также более $3,6 млрд капитальных инвестиций находятся в регионах, соседствующих с областями, где ведутся активные боевые действия по защите Украины от российской оккупации.

Напомним, Украина 24 февраля отсоединилась от энергетических систем России и Белоруссии, чтобы в течение трех дней поработать в изолированном режиме. В этот же день началось полномасштабное вторжение России в Украину.

1 марта Брюссель заявил о готовности экстренно синхронизировать украинскую электросеть с европейской. Представители ENTSO-E выступили в поддержку такого решения.

16 марта Украина подключилась к энергетической системе Европейского Союза ENTSO-E.