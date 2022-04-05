Обстрелы со стороны РФ привели к остановке деятельности единственного крупного нефтеперерабатывающего завода в Украине. Эксперты рассказали Фокусу, чего теперь ждать.

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Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов 2 апреля попали под массированные обстрелы со стороны Российской Федерации. В результате завод прекратил работать, написал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Телеграм-канале.

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Фокус расспросил экспертов, как остановка Кременчугского НПЗ повлияет на рынок топлива в Украине.

Кременчугский НПЗ остановился: будет ли дефицит топлива на АЗС

Кременчугский НПЗ — самый крупный производитель бензина и дизельного топлива в Украине. По данным компании "Укртатнафта" (владеет Кремечугским НПЗ), в 2020 году завод произвел 1,057 млн т дизельного топлива, заняв 14,2% украинского рынка.

"В жестких условиях рыночной конкуренции в Украине, благодаря поставкам в 2020 г. импортной нефти Azeri Light, Bakken, EL Sharara и WTI и оптимальным инвестиционным решением ПАО "Укртатнафта" продолжило производство бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-5 и удержало позиции на отечественном рынке дизельного топлива на уровне около 13% и до 36% – на рынке бензинов", — отмечается в отчете "Укртатнафты" за 2020 год.

[ + – ] Кременчугский НПЗ являлся лидером по нефтепереработке в Украине

Вторым после Кременчугского является Шебелинский НПЗ, что принадлежит государственному АО "Укргазвидобування", но его работа была остановлена еще в конце февраля — почти сразу после начала военных действий агрессора в Украине.

"Как может повлиять на ситуацию то, что разрушен крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод? Отрицательно повлияет. Придется замещать соответствующие объемы топлива за счет внешних поставок", — говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

Эксперт подчеркивает: информация о том, насколько серьезно поврежден завод, не обнародуется, поэтому сложно говорить о перспективах возобновления работы НПЗ. В итоге возобновление работы Кременчугского НПЗ будет зависеть от того, насколько долго будут продолжаться военные действия, считает Рябцев.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", не верит в такие перспективы: "Восстановление в условиях войны – это очень опасно, а потому маловероятно".

Очевидно, что остановка Кременчугского НПЗ окажет сильное влияние на наличие топлива на АЗС Украины, где лишь недавно были налажены поставки, что позволило уменьшить очереди на станциях. Но особенно сложная ситуация теперь в агросекторе, который нуждается в дизельном топливе для техники.

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Мини-НПЗ и другие варианты: как наладить ситуацию с топливом

Закрывать потребности страны в топливе после остановки крупнейшего завода можно только через рост импорта, а также наращивание выпуска топлива на небольших НПЗ. На данный момент речь не идет о том, чтобы произвести подобные объемы на мини-НПЗ после снижения эко-требований, когда правительство фактически вывело в легальную плоскость деятельность ранее "серых" малых нефтеперерабатывающих заводов.

"Мини-НПЗ тоже должны где-то брать сырье, добавлять октаноповышающие компоненты. Я не думаю, что технологически это возможно. Потому что где у нас главные месторождения? В Харьковской и Полтавской области. Харьковская область очень опасна. В Полтавской ситуация получше. Перерабатывать можно было бы, но нужно много разных компонентов, которые сейчас негде взять", — говорит Сергей Куюн.

[ + – ] Бензин А-92 и А-95 можно закупать у европейских предприятий. Проблема в том, что все нужно транспортировать только по одному направлению, через западную границу

Геннадий Рябцев отмечает, что в Украине мини-НПЗ больше сотни.

"Поэтому все зависит от того, есть ли у них сырье. Если сырье будет, то и будет производство. В таком случае заводы малой производительности могли бы взять на себя переработку нефти и газового конденсата, чтобы закрыть часть потребностей аграриев", — предполагает Рябцев.

В то же время основа "плана Б" — это, конечно же, импорт бензина.

"Если говорить о замещении А-92 и А-95, мы можем добрать это топливо у любых европейских предприятий. Единственная проблема состоит в том, что все нужно транспортировать только по одному направлению, через западную границу. Поэтому очень большое значение имеет налаживание логистических цепочек снабжения", — отмечает Рябцев.

Эксперты и участники рынка настаивают, что в нынешних условиях нужно отменить госрегулирование цен на топливо, чтобы можно было закладывать в цену расходы на логистику.

Ограничения на выезд бензовозов: что упростит доставку топлива в страну

"Сейчас разрешения на выезд наших бензовозов — мизерные. Такие ограничения ввели европейские страны. Это всегда так работало, но раньше не было спроса на такие разрешения, потому что никто так не возил из-за границы. А сейчас один бензовоз может выехать только пять раз за два месяца. Такие ограничения нужно отменить, чтобы как можно больше украинских машин могли ездить в Европу за топливом", — рассказывает Куюн о проблемах рынка.

По данным эксперта, Министерство инфраструктуры уже работает над этим, но, по мнению Сергея Куюна, работу нужно ускорить.

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Напомним, с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения России в Украину, прекратился импорт автомобильного топлива из Беларуси и Российской Федерации. Также прекратились поставки по морю из-за блокирования Россией украинских портов.

Участники рынка ищут альтернативные логистические решения. Большие надежды полагают на импорт топлива через западную границу бензовозами. Это обоснованно и с точки зрения безопасности: в случае атаки со стороны РФ потери будут не такими существенными, как в случае подрыва нефтебазы.

Украинские власти приняли ряд решений, чтобы поддержать отрасль: акциз отменили, НДС снизили с 20% до 7%. Благодаря этому снизились цены на заправках. Однако до сих пор действует введенное около года назад госрегулирование, которое недавно распространили и на топливо премиум-сегмента.