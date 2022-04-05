Без свого бензину. Як дістати паливо для АЗС після зупинки Кремечуцького НПЗ

Обстріли з боку РФ призвели до зупинки діяльності єдиного великого нафтопереробного заводу в Україні. Експерти розповіли Фокусу, чого тепер чекати.

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Кременчуцький нафтопереробний завод і склади паливно-мастильних матеріалів 2 квітня потрапили під масовані обстріли з боку Російської Федерації. Внаслідок цього завод припинив працювати, написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Телеграм-каналі.

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Фокус розпитав експертів, як зупинка Кременчуцького НПЗ вплине на ринок палива в Україні.

Кременчуцький НПЗ зупинився: чи буде дефіцит палива на АЗС

Кременчуцький НПЗ — найбільший виробник бензину та дизельного палива в Україні. За даними компанії "Укртатнафта" (володіє Кремечузьким НПЗ), у 2020 році завод виробив 1,057 млн ​​т дизельного палива, зайняв 14,2% українського ринку.

"У жорстких умовах ринкової конкуренції в Україні завдяки постачанням у 2020 р. імпортної нафти Azeri Light, Bakken, EL Sharara та WTI й оптимальним інвестиційним рішенням ПАТ "Укртатнафта" продовжило виробництво бензинів і дизельного палива стандарту Євро-5 та утримало позиції на вітчизняному ринку дизельного палива на рівні приблизно 13% та до 36% — на ринку бензинів", — наголошується у звіті "Укртатнафти" за 2020 рік.

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Другим після Кременчуцького є Шебелинський НПЗ, що належить державному АТ "Укргазвидобування", але його роботу було зупинено ще наприкінці лютого майже одразу після початку воєнних дій агресора в Україні.

"Як може вплинути на ситуацію те, що зруйновано найбільший в Україні нафтопереробний завод? Негативно вплине. Потрібно буде заміщувати відповідні обсяги за рахунок зовнішніх постачань", — каже Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея".

Експерт наголошує: інформація про те, наскільки серйозно пошкоджено завод, не оприлюднюється, тому важко говорити про перспективи поновлення роботи НПЗ. Врешті відновлення роботи Кременчуцького НПЗ залежатиме від того, наскільки довго триватимуть воєнні дії, вважає Рябцев.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", не вірить у такі перспективи: "Відновлення в умовах війни — це дуже небезпечно, а тому малоймовірно".

Очевидно, що зупине Кременчуцького НПЗ вплине на наявність палива на АЗС України, де лише нещодавно були налагоджені поставки, що дозволили зменшити черги на станціях. Але особливо складна ситуація тепер з агросектором, який потребує дизельного палива для техніки.

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Міні-НПЗ та інші варіанти: як налагодити ситуацію з паливом

Закривати потреби країни в паливі після зупинки найбільшого заводу можна лише через зростання імпорту, а також нарощування випуску палива на невеликих НПЗ. Наразі не йдеться про те, щоб виробити подібні обсяги на міні-НПЗ після зниження ековимог, коли уряд фактично вивів у легальну площину діяльність раніше "сірих" малих нафтопереробних заводів.

"Міні-НПЗ теж мають десь брати сировину, додавати октанопідвищувальні компоненти. Я не думаю, що це технологічно можливо. Бо де в нас головні родовища? У Харківській і Полтавській області. Харківська область є дуже небезпечною. У Полтавській ситуація краща. Переробляти можна було б, але треба багато різних компонентів, які зараз немає де взяти", — каже Сергій Куюн.

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Геннадій Рябцев зазначає, що в Україні більше сотні міні-НПЗ.

"Тому все залежить від того, чи є у них сировина. Якщо сировина буде, то буде виробництво. У такому разі заводи малої продуктивності могли б взяти на себе переробку нафти та газового конденсату, щоб закрити частину потреб аграріїв", — каже Рябцев.

Водночас основа "плану Б" — це, звичайно ж, імпорт бензину.

"Якщо говорити про заміщення А-92 та А-95, ми можемо добрати це паливо з будь-яких європейських підприємств. Єдина проблема полягає в тому, що все потрібно транспортувати лише по одному напрямку через західний кордон. Тому дуже велике значення має налагодження логістичних ланцюжків постачання", — зазначає Рябцев.

Експерти й учасники ринку наполягають, що за нинішніх умов потрібно скасувати держрегулювання цін на пальне, щоб можна було закладати у ціну витрати на логістику.

Обмеження на виїзд бензовозів: що спростить доставку палива в країну

"Наразі дозволи на виїзд наших бензовозів — мізерні. Такі обмеження запровадили європейські країни. Це завжди так працювало, але раніше не було попиту на такі дозволи, бо ніхто так не возив з-за кордону. А зараз один бензовоз може виїхати лише п'ять разів за два місяці. Такі обмеження треба скасувати, щоб якнайбільше українських машин могли їздити в Європу за паливом", — розповів Куюн про проблеми ринку.

За його даними, Міністерство інфраструктури вже працює над цим, але на його думку, роботу треба прискорити.

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Нагадаємо, з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, припинився імпорт автомобільного палива з Білорусі та Російської Федерації. Також припинилися постачання морем через блокування Росією українських портів.

Учасники ринку шукають альтернативних логістичних рішень. Великі надії покладають на імпорт палива через західний кордон бензовозами. Це зокрема обґрунтовано з точки зору безпекових питань: у разі атаки з боку РФ втрати будуть не такими суттєвими, як у разі підриву нафтобази.

Українська влада ухвалила низку рішень, щоб підтримати галузь: акциз скасували, ПДВ знизили з 20% до 7%. Завдяки цьому знизилися ціни на заправках. Проте досі діє запроваджене майже рік тому держрегулювання, яке нещодавно поширили на паливо преміум-сегменту.