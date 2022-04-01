Азербайджан — один із ключових постачальників нафти в Україну. Для агросектору Азербайджан може збільшити постачання також готового палива, але не безпосередньо, а через країни ЄС.

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Азербайджан — великий виробник нафти та нафтопродуктів і партнер України з постачання імпортної сировини. В Україні найбільшим оператором на ринку автомобільного палива є азербайджанська компанія SOCAR Energy Ukraine. Компанія також імпортує в Україну авіаційне паливо.

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За даними Державної митної служби, минулого року імпортовано нафти та нафтової сировини на $827,59 млн, що вдвічі більше, ніж у 2020 році ($409,17 млн), зокрема, з Азербайджану — на $586,18 млн. Тобто частка Азербайджану в загальному обсязі імпорту нафти в Україну становила у 2021 році 70,8%.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 березня говорив про можливу допомогу Азербайджану щодо нафтопродуктів. За кілька днів Зеленський уточнив у Twitter, що Азербайджан готовий допомогти Україні з паливом для посівної.

Азербайджанське паливо може прибувати в Україну завдяки своп-постачанню, сказав Фокусу директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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"Є постачання шляхом заміщення. Йдеться про те, що Азербайджан може продавати паливо кому завгодно у Європі — і ті європейські споживачі можуть ділитися паливом, виробленим у Європі. Це так звані своп-постачання. Вони означають, що великі мережі можуть постачати не безпосередньо вироблене в Азербайджані паливо", — пояснив Рябцев.

Керівник Центру енергетичних і кліматичних досліджень KSE Institute Борис Додонов також говорить про можливе проведення свопів: "Азербайджан експортує велику кількість енергоресурсів. Але який саме обсяг можна поставити в Україну, це питання має узгоджуватися між президентами. Також варто враховувати пропускну спроможність обраних логістичних шляхів".

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Геннадій Рябцев звертає увагу на те, що раніше для постачання використовували переважно морські шляхи або залізницю. В умовах війни це неможливо.

"Найімовірніше, паливо постачатимуть в Україну сухопутним шляхом. Зважаючи на війну, ніхто не розголошуватиме схеми цих поставок, адже вони можуть бути потенційними цілями для ворога", — каже Борис Додонов.

Борис Додонов припускає, що Азербайджан у майбутньому може зацікавитись побудовою нафтопереробних потужностей в Україні.

"Це можна буде зробити за рахунок податкових стимулів як на їхню переробку всередині України, так і щодо оподаткування кінцевих нафтопродуктів. Але для цього потрібно, щоб закінчилася війна, і Росія вивела свої війська з України", — упевнений Додонов.

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