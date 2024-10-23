Новий рівень корупції: в Тернополі бронювали військовозобов'язаних в обмін на бензин, — ЗМІ

У обласному ТЦК зізналися, що в кабінеті очільника районного Терцентру знайшли докази, які мають значення у розслідуванні справи.

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У місті Тернопіль на хабарі затримали очільника одного із районних ТЦК та СП на отриманні хабаря. Як пише видання ZAXID.NET, в обмін на те, щоб не мобілізувати військовозобов'язаного, військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального.

Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Затримали голову ТЦК неподалік від Кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ.

Про слідчі дії стосовно одного з керівників ТЦК повідомили також і в Тернопільському обласному ТЦК та СП.

"Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи", – йдеться в повідомленні пресслужби обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, що раніше в Києві "ТЦК" затримало 83-річного професора, щоб мобілізувати його на фронт для перевезення БК. 88-річна сестра професора віддала шахраям усі гроші і коштовності, щоб брата не мобілізували.