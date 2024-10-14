У Києві 83-річного професора "забрали в ТЦК", щоб возив БК на фронт: нова схема шахраїв

Телефонні шахраї почали підлаштовуватися під реалії життя. Замість "Ваш родич у в'язниці", вони почали використовувати більш актуальне повідомлення — "Ваш родич у ТЦК".

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У Києві 88-річна жінка стала жертвою шахраїв. Вона віддала їм цінні речі, аби забрати свого 83-річного брата, якого нібито забрали в ТЦК. Про це повідомляють "Факти".

Професор, доктор економічних наук 83-річний Сергій Вікторович розповів, що його сестрі Марії зателефонували невідомі і сказали, що його затримали співробітники ТЦК, мовляв він перебуває у поліції, а звідти, оскільки в нього є права, його збираються відправити на фронт, щоб постачав туди все необхідне. Після озвученої інформації голос в кадрі заявив: "Передаю трубку вашому брату".

Як розповів професор, його сестра Марія — доцент, кандидат технічних наук, більшу частину життя викладала у вишах Києва і у свої 88 років при здоровому глузді. Сам чоловік живе на дачі, а щоранку і щовечора телефонує сестрі.

"Коли набрав увечері вона спитала: "Так ти заїдеш до мене?" Я здивувався: "Як це заїдеш?" — "Ти ж у поліції?" Я був шокований цими її словами, питаю: "Що, власне, сталось?" Сестра розповіла вкрай неприємну історію: їй зателефонував незнайомий чоловік, представився поліцейським. Він розмовляв ввічливо, як інтелігентна людина. Сказав, що біля дому мене зупинили співробітники ТЦК і запропонували поїхати з ними в поліцію. У відділку мені начебто пояснили, що в війську не вистачає водіїв, тому мене хочуть залучити до перевезень на фронт, адже я воджу машину", — розповів Сергій Вікторович.

Він говорить, що сестра розгубилася і перерахувала всі документи і свідоцтва, а незнайомець сказав на це, що довідки можна взяти до уваги, але треба найняти людину, яка возитиме необхідне на фронт, поки буде вирішуватися питання з її братом. Далі він поцікавився, чи є в жінки накопичення і заявив, що потрібно 80 тисяч гривень.

"Віддам все, що маю. Тільки вирішіть це питання", — сказала сестра. "Гаразд. Ми зараз дамо трубку вашому брату". Сестра каже, що якась людина моїм голосом (вона стверджує, що відрізнити від мого голосу було неможливо) мовила: "Зі мною все в порядку. Давай будемо вирішувати це питання", — розповідає професор.

Далі була стандартна схема шахрайства — незнайомець прислав свого помічника, а той взяв гроші у пенсіонерки і всі її коштовності.

Після того, як брат приїхав до сестри, вони написали заяву до поліції.

"Незабаром подзвонили з поліції, запросили у відділок, щоб підписати протоколи. Правоохоронці нам розповіли, що вдалося напасти на слід підозрюваних і затримати їх. Через певний час нам показали фото цих людей і знімки речей, які в них знайшли. Це дійсно речі сестри. Гроші у підозрюваних також вилучили. Ще раз скажу — мене вразило, як швидко і професійно було розкрито злочин. Я написав на ім’я керівництва поліції подяку співробітникам, яким це вдалося", — розповів Сергій Вікторович.

Зловмисниками виявилися жителі Одещині, які працювали в парі. Начальник сектору протидії шахрайству Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Олексій Кушнір розповів, що шахраїв вдалося швидко затримати, бо перед цим вони скоїли аналогічний злочин і також стосовно літньої людини.

"Як правило, шахраї обирають жертв випадково. Для них головне, щоби це була особа похилого віку. Починають розмову з нею та оцінюють, чи йде вона на контакт. Якщо ні, то лишають її в спокої. А от коли йде на контакт, то починають задурювати їй голову. З цією потерпілою вони говорили телефоном більш як дві години", — розповів Олексій Кушнір.

Він зауважив, що в його практиці це перший цього року випадок, коли шахраї використали легенду про затримання когось співробітниками ТЦК — підлаштувалися під нові реалії.

Нагадаємо, що нардепа від "ЄС" підозрюють у шахрайстві на $50 тисяч. Парламентар, за даними слідства, обіцяв використати свої зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.