В Киеве 83-летнего профессора "забрали в ТЦК", чтобы возил БК на фронт: новая схема мошенников

Телефонные мошенники начали подстраиваться под реалии жизни. Вместо "Ваш родственник в тюрьме", они начали использовать более актуальное сообщение — "Ваш родственник в ТЦК".

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В Киеве 88-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она отдала им ценные вещи, чтобы забрать своего 83-летнего брата, которого якобы забрали в ТЦК. Об этом сообщают "Факты".

Профессор, доктор экономических наук 83-летний Сергей Викторович рассказал, что его сестре Марии позвонили неизвестные и сказали, что его задержали сотрудники ТЦК, мол он находится в полиции, а оттуда, поскольку у него есть права, его собираются отправить на фронт, чтобы поставлял туда все необходимое. После озвученной информации голос в кадре заявил: "Передаю трубку вашему брату".

Как рассказал профессор, его сестра Мария — доцент, кандидат технических наук, большую часть жизни преподавала в вузах Киева и в свои 88 лет в здравом уме. Сам мужчина живет на даче, а каждое утро и каждый вечер звонит сестре.

"Когда набрал вечером она спросила: "Так ты заедешь ко мне?" Я удивился: "Как это заедешь?" — "Ты же в полиции?" Я был шокирован этими ее словами, спрашиваю: "Что, собственно, произошло?" Сестра рассказала крайне неприятную историю: ей позвонил незнакомый мужчина, представился полицейским. Он разговаривал вежливо, как интеллигентный человек. Сказал, что возле дома меня остановили сотрудники ТЦК и предложили поехать с ними в полицию. В отделении мне вроде бы объяснили, что в войске не хватает водителей, поэтому меня хотят привлечь к перевозкам на фронт, ведь я вожу машину", — рассказал Сергей Викторович.

Он говорит, что сестра растерялась и перечислила все документы и свидетельства, а незнакомец сказал на это, что справки можно принять во внимание, но надо нанять человека, который будет возить необходимое на фронт, пока будет решаться вопрос с ее братом. Далее он поинтересовался, есть ли у женщины накопления и заявил, что нужно 80 тысяч гривен.

"Отдам все, что имею. Только решите этот вопрос", — сказала сестра. "Хорошо. Мы сейчас дадим трубку вашему брату". Сестра говорит, что какой-то человек моим голосом (она утверждает, что отличить от моего голоса было невозможно) сказал: "Со мной все в порядке. Давай будем решать этот вопрос", — рассказывает профессор.

Далее следовала стандартная схема мошенничества — незнакомец прислал своего помощника, а тот взял деньги у пенсионерки и все ее драгоценности.

После того, как брат приехал к сестре, они написали заявление в полицию.

"Вскоре позвонили из полиции, пригласили в участок, чтобы подписать протоколы. Правоохранители нам рассказали, что удалось напасть на след подозреваемых и задержать их. Через некоторое время нам показали фото этих людей и снимки вещей, которые у них нашли. Это действительно вещи сестры. Деньги у подозреваемых также изъяли. Еще раз скажу — меня поразило, как быстро и профессионально было раскрыто преступление. Я написал на имя руководства полиции благодарность сотрудникам, которым это удалось", — рассказал Сергей Викторович.

Злоумышленниками оказались жители Одесской области, которые работали в паре. Начальник сектора противодействия мошенничеству Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Алексей Кушнир рассказал, что мошенников удалось быстро задержать, потому что перед этим они совершили аналогичное преступление и также в отношении пожилого человека.

"Как правило, мошенники выбирают жертв случайно. Для них главное, чтобы это был человек пожилого возраста. Начинают разговор с ним и оценивают, идет ли он на контакт. Если нет, то оставляют его в покое. А вот когда идет на контакт, то начинают задуривать ей голову. С этой потерпевшей они говорили по телефону более двух часов", — рассказал Алексей Кушнир.

Он отметил, что в его практике это первый в этом году случай, когда мошенники использовали легенду о задержании кого-то сотрудниками ТЦК — подстроились под новые реалии.

Напомним, что нардепа от "ЕС" подозревают в мошенничестве на $50 тысяч. Парламентарий, по данным следствия, обещал использовать свои связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.