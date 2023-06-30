"Відмазував іноземця": нардепа від "ЄС" підозрюють у шахрайстві на $50 тисяч (фото, відео)

Парламентар, за даними слідства, обіцяв використати свої зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

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Народного депутата України підозрюють у шахрайстві через те, що він обіцяв "візмазати" іноземця від екстрадиції. Правоохоронці вже вручили йому підозру. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України, Голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що народний обранець взяв 50 тисяч доларів США у громадянина Німеччини і обіцяв йому за цю суму "порішати" питання з його екстрадицією, а саме посприяти надання іноземцю статусу біженця на території України.

"Парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", — повідомили у СБУ.

Депутат попався під час отримання 30 тисяч доларів США, раніше він вже отримав 20 тисяч.

Силовики не уточнили ім‘я і прізвище депутата, однак співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко підтвердила факт проведення обшуків у її колеги Сергія Алєксєєва. Вона заявила, що все це навмисне влаштована провокація проти її однопартійця.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Алєксєєва С.О. співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші. "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата", — написала депутатка.

Вона наголосила, що раніше силовики з обшуками вже побували у кількох її колег по партії — тиснули і залякували.

Нагадаємо, що екснардеп-втікач Ілля Кива видав чергову версію "загибелі" головного розвідника України Кирила Буданова. Він вважає, що його оцифрували, а в ефірі телемарафону демонструють згенеровані за допомогою технологій заяви генерал-майора.

Раніше повідомлялося, що НАБУ оголосило у розшук екснардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську. Вона підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 ККУ (Декларування недостовірної інформації).