Приховується від слідства: НАБУ оголосило у розшук екснардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську

У розшуковій картці МВС зазначено, що колишня парламентарка "зникла" 22 лютого і ховається від органів досудового розслідування.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишню народну депутатку від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Наталію Королевську. Відповідні дані опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Колишня народна обраниця підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

У картці Королевської зазначається, що вона розшукується як особа, яка ховається від органів досудового розслідування. Також зазначено дату її зникнення – 22 лютого 2023 року.

За що шукають Наталію Королевську

17 лютого НАБУ повідомило Наталію Королевську про підозру через навмисне невірно заповнену податкову декларацію.

За інформацією слідства, народна депутатка України IX скликання не задекларувала своє майно в Україні та Росії. Вона внесла недостовірні відомості до електронної декларації за 2020 рік.

Мова йде про:

дві земельні ділянки у Київській області сукупною площею понад 0,8 га;

житловий будинок у РФ, площею 120,1 кв. метрів;

земельну ділянку на території Росії, площею 1,13 га.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

Нагадаємо, НАЗК підозрює екснардепку Королевську в корупції на 50 млн грн. Слідчі відомства виявили невідповідності у податковій декларації. За словами парламентарки, житло за 2 млн доларів придбав її батько. Проте його сумарний дохід за 15 років із 1998 по 2013 рік не перевищував 165 тисяч гривень.

Фокус також писав, що на початку листопада 2022 року журналісти знайшли у нардепки Королевської будинок у Підмосков'ї. Відповідно до записів офіційного реєстру прав РФ, українська політикиня з 2005 року володіє земельною ділянкою та будинком у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. Нерухомість колишньої депутатки знаходиться у курортній зоні біля лісу.