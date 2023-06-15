Скрывается от следствия: НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую

В розыскной карточке МВД указано, что бывший парламентарий "исчезла" 22 февраля и скрывается от органов досудебного расследования.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталью Королевскую. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства внутренних дел.

Бывшая народная избранница подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

В карточке Королевской указывается, что она разыскивается как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Также указана дата ее исчезновения – 22 февраля 2023 года.

За что разыскивают Наталью Королевскую

17 февраля НАБУ сообщило Наталье Королевской о подозрении из-за умышленно неверно заполненной налоговой декларации.

По информации следствия, народный депутат Украины IX созыва не задекларировала свое имущество в Украине и России. Она внесла недостоверные сведения в электронную декларацию за 2020 год.

Речь идет о:

двух земельных участках в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га;

жилом доме в РФ, площадью 120,1 квадратных метров;

земельном участке на территории России, площадью 1,13 га.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн. грн.

Напомним, НАПК подозревает экс-нардепа Королевскую в коррупции на 50 млн грн. Следователи ведомства выявили несоответствия в налоговой декларации. По словам бывшего парламентария, жилье за 2 млн долларов приобрел ее отец. Однако его суммарный доход за 15 лет с 1998 по 2013 год не превышал 165 тысяч гривен.

Фокус также писал, что в начале ноября 2022 года журналисты нашли у экс-нардепа Королевской дом в Подмосковье. В соответствии с записями официального реестра прав РФ, украинский политик с 2005 года владеет земельным участком и домом в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Недвижимость бывшего депутата находится в курортной зоне возле леса.