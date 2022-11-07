Прятала 16 лет: журналисты нашли у нардепа Королевской дом в Подмосковье (документы)
Наталия Королевская владеет земельным участком в Московской области. Будучи депутатом Верховной Рады, она не вносила свою российскую недвижимость в декларации.
Экс-министр соцполитики Украины и бывший народный депутат Наталия Королевская 16 лет скрывала недвижимость в Московской области в России. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".
В соответствии с записями официального реестра прав РФ, украинский политик с 2005 года владеет земельным участком и домом в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Недвижимость бывшей депутатки находится в курортной зоне возле леса. Неподалеку расположен горнолыжный курорт "Яхрома Парк".
В Верховную Раду Королевская впервые была избрана в 2006 год, но с тех пор ни в одной декларации она не указывала свою недвижимость в РФ. Это может являться нарушением антикоррупционного законодательства, уточняют журналисты.
"Здесь речь может идти о признаках нарушения двух статей Уголовного кодекса. Первая –– это статья 366-2, декларирование недостоверной информации. Или еще статья 368-5, незаконное обогащение. Во втором случае –– если приобретенное имущество без законных источников доходов", –– прокомментировал председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя Общественного совета при НАПК Сергей Миткалик.
Наталия Королевская выехала за пределы Украины накануне полномасштабного российского вторжения.
Впервые в парламент Королевская прошла в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко.
В 2012-2014 гг занимала должность министра социальной политики Украины.
С 2014 года –– была народным депутатом от Оппозиционного блока, с 2019 года –– от партии ОПЗЖ.
Известна своей пророссийской позицией.
Напомним, 3 ноября Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и Игоря Васильковского из "Слуги народа". Еще 18 июля Владимир Зеленский лишил Рабиновича и Васильковского гражданства Украины своим указом.