23 народных депутата находятся за пределами Украины, — секретарь СНБО (фото, видео)

По словам Алексея Данилова, отсутствующие депутаты обязаны успеть на заседание Верховной Рады, которое состоится утром 15 февраля, чтобы выполнить "свой гражданский долг".

23 действующих народных депутата на сегодняшний день находятся за пределами Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе брифинга, который проходил 14 февраля после закрытого заседания в Верховной Раде.

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По его словам, в сегодняшних реалиях власти Украины осознают все риски, однако Киев не уверен, что Российская Федерация проведет полномасштабное вторжение в нашу страну 16 или 17 февраля.

"Наша армия, наш сектор обороны готов к сегодняшним вызовам. Есть проблема, когда ситуацию начинают раздувать на пустом месте, из-за чего возникают проблемы, в том числе паника. По всем данным разведки, дестабилизация внутри страны — для них (России — ред.) это задача №1", — подчеркнул Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также заверил, что информация о закрытии воздушного пространства Украины и морских портов не соответствует действительности. По словам Данилова, у Киева, на сегодняшний день, нет никаких оснований для "перекрытия неба".

Отдельно секретарь Совета нацбезопасности прокомментировал ситуацию с нидерландским авиаперевозчиком KLM, который объявил об отмене своих рейсов из Украины.

"Авиакомпании, которые имеют в лизинге самолеты, просто перестраховуются. Вы помните, когда Россия сбила Боинг MH17 в Донецкой области… Они просто перестраховуются. Вчера было заседание Кабмина, на котором дополнительно выделили средства для перестраховки компаний на случай каких-то проблем", — продолжил Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

По состоянию на вечер 14 февраля, как отмечает секретарь СНБО, за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

"Будем считать, что они успеют на заседание Верховной Рады 15 февраля. Все будут выполнять свой гражданский долг и обязанности народного депутата", — добавил Данилов и отказался уточнять о каких парламентариях и фракциях идет речь.

[ + – ] 23 народных депутата находятся за пределами Украины, - Данилов

Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах, также сообщает, что за пределами Украины находятся 23 народных депутата, из которых 12 — члены парламентской фракции ОПЗЖ.

По данным инсайдеров, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин является единственным парламентарием, который покинул территорию страны на автомобиле. Депутат в понедельник, 14 февраля, выехал на авто через государственную границу в Беларусь.

Список 23 нардепов, которые находятся за пределами Украины:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля вылетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января улетела в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля выехал из Украины на автомобиле через границу с Беларусью. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля улетела в Вену (Австрия); Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар); Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля улетел в Ригу (Латвия); Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля вылетел в Стамбул (Турция); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция); Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция); Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия); Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция); Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария); Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар); Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля вылетел в Мадрид (Испания); Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

Внефракционный нардеп Вадим Новинский в комментарии РБК подтвердил, что 10 февраля вылетал в Мюнхен. В Германии, по словам владельца Группы компаний "Смарт-холдинг", он решал "личные вопросы". Вадим Новинский также заверил, что вернется в Украину во второй половине 14 февраля.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что уже находится в Киеве. В качестве подтверждения парламентарий опубликовал в Facebook фотографию, сделанную возле корпуса Национального транспортного университета с актуальным временем и датой.

[ + – ] Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк вернулся в Украину

Отметим, что 14 февраля президент Владимир Зеленский, выступая на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, опроверг слухи об отъезде своей семьи и заявил, что первая леди Елена Зеленская с детьми находятся "рядом с ним".