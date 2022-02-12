Авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину из-за угрозы вторжения РФ

Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов. Именно поэтому в 2014 году было принято аналогичное решение не летать над Донбассом и Крымом. При этом когда возобновят рейсы в Киев пока неизвестно.

Авиакомпания KLM приняла решение прекратить полеты в Украину — ближайший рейс в Киев запланирован на сегодня, 12 февраля 2022 года, но выполнен не будет. Это решение руководство компании приняло, исходя из скорректированных рекомендаций по полетам в опасные зоны, сообщает De Telegraaf.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Когда будут возобновлены рейсы авиакомпании KLM в Киев пока неизвестно.

"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов — неотъемлемая часть нашей повседневной практики. KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года не летаем над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было принято решение не оставлять наш экипаж на ночь в Киеве, а немедленно лететь обратно", — говорит пресс-секретарь компании KLM Марьян Роземейер.

Напряженность на границе Украины с Россией нарастала в течение нескольких месяцев. В субботу, 12 февраля 2022 года, голландское правительство посоветовало своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.

Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол ранее предупредил, что страна не будет централизованно эвакуировать людей из Украины в случае эскалации конфликта. Поэтому Украину покинет большая часть сотрудников посольства Нидерландов в Киеве.

Другие страны также призывают своих граждан покинуть Украину. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Бельгия, в частности, сообщили своим гражданам, что они должны покинуть страну как можно скорее.

Ранее Фокус сообщал, что посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол посоветовал своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. Такая рекомендация связана с возможным полномасштабным наступлением России в Украину. Соответствующее заявление посол сделал в ходе встречи в режиме онлайн с голландской общиной в Украине.

Призвало своих граждан покинуть Украину и правительство Японии, которое объявило о четвертом уровне опасности в Украине из-за угрозы полномасштабного нападения России на фоне военных учений в Беларуси.

Президент США Джо Байден также призвал американцев покинуть Украину из-за военной угрозы. И добавил, что американские войска за ними посылать не будет, поскольку это может привести к столкновению с россиянами.