Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину

Отвечая на вопросы журналиста телеканала NBC News, глава Белого дома заявил, что Вашингтон не будет отправлять в Украину войска для эвакуации американцев, поскольку это может привести к началу мировой войны.

Президент США Джо Байден обратился к американским гражданам, находящимся в Украине, и призвал их немедленно покинуть страну из-за угрозы российского вторжения. Такое заявление главы Белого дома прозвучало в интервью телеканалу NBC News.

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Байден отметил, что речь идет уже не о терроризме, а о военном вторжении крупнейшей армии в мире.

"Американским гражданам следует уехать сейчас же. Мы похоже имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", — заявил американский лидер.

Журналист задал вопрос, при каком условии США направит свои войска для спасения своих граждан. На что Байден ответил, что это произойдет тогда, когда русские начнут стрелять в американцев, и это в свою очередь будет означать начало мировой войны.

Рекомендации о скорейшем отъезде американских граждан из Украины дал Госдепартамент США. Ведомство опубликовало документ, в котором призвало покинуть страну, используя для этого доступные виды транспорта.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", — говорится в документе.

Госдеп добавил, что в случае начала военных действий в Украине, которые могут начаться "в любой момент", американское правительство не сможет эвакуировать своих сограждан.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена заявили о возможности эвакуации американских граждан с территории Польши. В случае начала широкомасштабных боевых действий военные создадут приемные пункты и временные убежища на территории Польши, возле украинской границы.

Вашингтон принял решение эвакуировать американских государственных служащих из Беларуси из-за возросшего напряжения в регионе. В Госдепартаменте США подчеркнули, что семьи дипломатов вернуться домой в связи с непредсказуемой и напряженной ситуации вдоль белорусско-украинской границы