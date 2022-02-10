В случае вторжения РФ в Украину американских граждан будут эвакуировать с территории Польши

Американцам предлагают покинуть Украину сейчас. Либо после начала вторжения самостоятельно добираться до американских эвакуационных пунктов, которые будут расположены в Польше.

Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что не будут проводить массовую эвакуацию американских граждан из Украины в случае вторжения России. Американцев будут забирать с Украины, но это не будет операция, подобная той, что была проведена в Афганистане в 2021 году, сообщает CNN.

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План Белого дома по спасению своих граждан состоит в том, что на территории Польши сейчас находится контингент вооруженных сил США, который и займется этим вопросом. В случае начала широкомасштабных боевых действий военные создадут приемные пункты и временные убежища на территории Польши, возле украинской границы. Американцев, бегущих с Украины, встретят военнослужащие их страны, в случае необходимости окажут помощь и отправят на родину.

В данный момент пункты эвакуации еще не построены, но их начнут воздвигать по мере прибытия в Польшу дополнительных американских войск. Сейчас на территории соседнего государства находится 2000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что десант был отправлен в Польшу в первую очередь потому, что они способны выполнять разные задачи, в том числе по эвакуации граждан.

"Они многозадачны. И я думаю, что их универсальность, способность быстро выполнять миссии в различных непредвиденных обстоятельствах — вот причина, по которой их туда направили", — сказал Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что широкомасштабная операция по эвакуации американских граждан с применением сил армии, как это было в Афганистане, не планируется.

"Мы не намерены проводить эвакуацию с использованием военных. Нет прецедента, кроме Афганистана, чтобы это работало. Поэтому мы обращаемся к американским гражданам с призывом уехать сейчас", — сказала она.

Напомним, в конце января Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину. Работникам посольства в Киеве разрешили добровольно выехать из страны. Такие меры ведомство предприняло на фоне "действий России по подрыву безопасности".

Ранее Фокус писал о том, что в Украину прибыла очередная партия военной помощи из США. На борту американского самолета находились 80 тонн военной амуниции, которая предназначена для наших бойцов.