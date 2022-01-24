Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину

Работникам посольства в Киеве разрешили добровольно выехать из страны. Такие меры ведомство предприняло на фоне "действий России по подрыву безопасности".

Государственный департамент США разрешил сотрудникам посольства в Киеве добровольно покинуть Украину на фоне "постоянных усилий России по дестабилизации". В то же время ведомство обязало выехать из страны членов семей американских работников посольства. Соответствующее решение Госдеп принял в понедельник, 24 января, говорится на сайте.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что выезд сотрудников американского посольства в Киеве не обязателен, они могут покинуть Украину, если того захотят. Однако в случае с членами их семей действует мера об "обязательном отъезде", которая требует, чтобы они выехали из страны. Статус такого распоряжения может быть пересмотрен не позднее, чем через 30 дней, отметили в Госдепе.

"Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине", — говорится в заявлении.

Ведомство также сообщило, что проводило по этому поводу консультации с правительством Украины и координировало свои действия с посольствами стран НАТО и стран-партнеров в Киеве

В то же время Госдеп добавил, что посольство США в Киеве "остается открытым для регулярной работы".

Напомним, недавно американское издание Bloomberg сообщало, что Вашингтон на случай полномасштабного военного конфликта в Украине рассматривает сценарий эвакуации американских дипломатов из Украины. Похожие планы, по данным СМИ, есть и у Германии.

Тем временем командующий Объединенными силами (ОС) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вторжение РФ в Украину может начаться уже 20 февраля.