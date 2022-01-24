Держдеп зобов'язав сім'ї американських дипломатів покинути Україну

Працівникам посольства в Києві дозволили добровільно виїхати з країни. Такі заходи відомство здійснило на тлі "дій Росії щодо підриву безпеки".

Державний департамент США дозволив співробітникам посольства в Києві добровільно покинути Україну на тлі "постійних зусиль Росії щодо дестабілізації". Водночас, відомство зобов'язало виїхати з країни членів сімей американських працівників посольства. Відповідне рішення Держдеп ухвалив у понеділок, 24 січня, йдеться на сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що виїзд співробітників американського посольства в Києві не є обов'язковим, вони можуть покинути Україну, якщо того захочуть. Однак у випадку з членами їхніх сімей діє захід про "обов'язковий від'їзд", який вимагає, щоб вони виїхали з країни. Статус такого розпорядження може бути переглянутий не пізніше ніж через 30 днів, зазначили у Держдепі.

"Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд із дипломатичної місії в Україні, як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні", — йдеться у заяві.

Відомство також повідомило, що проводило з цього приводу консультації з урядом України та координувало свої дії з посольствами країн НАТО та країн-партнерів у Києві.

Водночас Держдеп додав, що посольство США в Києві "залишається відкритим для регулярної роботи".

Нагадаємо, нещодавно американське видання Bloomberg повідомляло, що Вашингтон на випадок повномасштабного воєнного конфлікту в Україні розглядає сценарій евакуації американських дипломатів з України. Схожі плани, за даними ЗМІ, є й у Німеччини.

Тим часом командувач Об'єднаних сил (ОС) генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися вже 20 лютого.