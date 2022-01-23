Можлива дата вторгнення РФ — 20 лютого, — командувач ОС Павлюк в інтерв'ю The Times

Генерал-лейтенант упевнений, що українці боротимуться, навіть за відсутності союзників, малою кількістю сучасної зброї. Вони "готові голими руками розривати росіян".

Командувач Об'єднаних сил (ОС) генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що українські військові сповнені рішучості та готовності протистояти російському вторгненню. Про це військовий сказав в інтерв'ю The Times.

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Як пишуть журналісти, генерал-лейтенант готовий до війни, навіть знаючи, що він може і не перемогти. За відсутності союзників і лише з декількома іноземними друзями, з невеликою кількістю сучасної зброї, без переваги на суші, воді та повітрі, найкращим способом захисту може стати лють.

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"У нас близько півмільйона людей, які пройшли війну... у якій вони або когось, або щось втратили. Півмільйона, які втратили рідних, втратили житло або втратили друзів, і вони готові голими руками розривати росіян", — заявив Олександр Павлюк.

[ + – ] Командувач ОС вважає, що після перших великих втрат в армії РФ далі вони не підуть

На думку командувача ОС, якщо розвідці вдасться спрогнозувати, звідки в атаку підуть росіяни, то після перших великих втрат вони далі не підуть. Путін розуміє, що після важких втрат його армія може зупинитись сама по собі.

Коли може розпочатися повномасштабне вторгнення Росії

Однією з можливих дат нападу РФ, припускає генерал-лейтенант Павлюк, може бути 20 лютого — кінець зимових Олімпійських ігор у Пекіні та завершення навчань "Союзна рішучість-2022" у Білорусі. У рамках підготовки до цих навчань Росія перекинула до західного кордону ЗРК С-400 "Іскандер", причому частина їх розташована так, що Київ знаходиться в межах досяжності.

"Росіяни розглядають різні варіанти, тільки Донецьк та Луганськ на сході їх не влаштують. Вони хочуть поранити всю країну і через цю рану маніпулювати Україною, як заманеться", — розмірковує Павлюк.

Росія може розпочати свою атаку на великі міста: Харків, Одеса чи Дніпро. Вони намагатимуться відрізати Україну від виходу до моря та позбавити країну промислового та оборонного потенціалу.

[ + – ] Зосередження військ РФ біля українських кордонів та на окупованих територіях. Також вказані сили НАТО у Європі Фото: The Times

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Генерал-лейтенант підкреслив, що перемога для України настане, коли під контроль повернеться вся територія: "Поки що українські прапори не будуть вивішені вздовж усього кордону з Росією". Сприятиме цьому територіальна оборона, якій, за словами командувача, почали видавати зброю в очікуванні затяжної повстанської війни — вона йтиме в тих районах, де українська армія, як то кажуть у публікації, можливо, не вистоїть. Однак буде понад 100 тисяч озброєних добровольців, готових воювати.

Реакція Європи, на думку командувача ОЗ, буде "стурбованою", можливо — "дуже стурбованою". Європа або боїться допомагати Україні або не хоче. Вони у своїй зоні комфорту, не розуміючи, що вторгнення стане кінцем цінностей Євросоюзу, сказав журналістам Павлюк. Водночас він відзначив допомогу країн Балтії, Великої Британії та США.

"Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії", — резюмує генерал-лейтенант, додаючи, що відмова від ядерної зброї була для України помилкою.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну до завершення Олімпіади у Пекіні. У КНР заявили, що це фейк. Уряд виступає за дипломатичне вирішення "українського питання".

Водночас у МЗС Великобританії заявили, що Росія планує встановити у Києві проросійське керівництво. Розглядається кандидатура Євгена Мураєва. Сам експолітик заявив, що він під санкціями в РФ, тому це не так.