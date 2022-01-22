Сі Цзіньпін міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну через Олімпіаду, — ЗМІ

За інформацією журналістів, голова КНР за допомогою Олімпійських ігор хоче зміцнити свій статус та переобратися на другий термін. А вторгнення до нашої країни може "затьмарити" змагання.

Голова КНР Сі Цзіньпін міг звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням не розпочинати масштабне вторгнення на територію України під час зимової Олімпіади 2022, яка відбудеться у Пекіні 4-20 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що Сі Цзіньпін має більший вплив на графік, яким керується глава Кремля, ніж інші. А відкритий військовий конфлікт у короткостроковій перспективі зовсім не в його інтересах, бо подія такого масштабу може "затьмарити" пекінську Олімпіаду, на яку країна витратила мільярди доларів.

За допомогою Олімпійських ігор Сі Цзіньпін хоче зміцнити свій статус на внутрішньополітичній арені та отримати підтримку, щоб переобратися на третій термін.

Голова КНР називає Путіна своїм "старим другом". Китай та РФ ведуть узгоджену зовнішню політику. Спільно блокували резолюції Радбезу ООН, виступали проти санкцій щодо Північної Кореї, дружно раділи виведенню американських військ з Афганістану та зберігали нейтралітет з питань своїх національних інтересів, наприклад щодо анексії Криму у 2014 році.

Bloomberg посилається на неназваного дипломата, який припускає, що Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення в Україну під час Олімпіади, інакше офіційному Пекіну довелося б вплутуватися в дипломатичні чвари.

МЗС Китаю наголошує на важливості того, що всі країни мають дотримуватися прийнятої ООН резолюції про олімпійське перемир'я на час зимової Олімпіади в Пекіні — "за сім днів до початку Олімпійських ігор і протягом семи днів після завершення Паралімпійських ігор".

Але в період такого вікна — з 28 січня по 20 березня — настає весняна відлига, і замерзла земля на сході України починає розм'якати і перетворюватися на бруд, що може ускладнити швидке вторгнення російських військ.

Джерела Bloomberg також припускають, що РФ, можливо, замість повномасштабних військових дій вдасться до тактики "обмеженого" вторгнення в середині лютого, що може супроводжуватися кібератаками та іншими спробами дестабілізувати становище в Україні.

Раніше Фокус розбирався у тому, чи готовий Харків протистояти російській агресії. Припущення, що повноформатна війна з РФ може початися з окупації Харкова, зробив президент України Володимир Зеленський. Місцеві експерти та представники влади розповіли, наскільки місто готове до військових дій.