Си Цзиньпин мог попросить Путина отложить вторжение в Украину из-за Олимпиады, — СМИ

По информации журналистов, председатель КНР с помощью Олимпийских игр хочет укрепить свой статус и переизбраться на второй срок. А вторжение в нашу страну может "затмить" соревнования.

Председатель КНР Си Цзиньпин мог обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не начинать масштабное вторжение на территорию Украины во время зимней Олимпиады 2022, которая состоится в Пекине 4-20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что у Си Цзиньпина есть больше возможностей, чем у кого-либо еще повлиять на график, которым руководствуется глава Кремля. А открытый военный конфликт в краткосрочной перспективе совсем не в его интересах, потому что событие такого масштаба может "затмить" пекинскую Олимпиаду, на которую страна потратила миллиарды долларов.

Посредством Олимпийских игр Си Цзиньпин хочет укрепить свой статус на внутриполитической арене и добиться поддержки, чтобы переизбраться на третий срок.

Председатель КНР называет Путина своим "старым другом". Китай и РФ ведут согласованную внешнюю политику. Совместно блокировали резолюции Совбеза ООН, выступали против санкций в отношении Северной Кореи, дружно радовались выводу американских войск из Афганистана и сохраняли нейтралитет по вопросам своих национальных интересов, например в том, что касается аннексии Крыма в 2014 году.

Bloomberg ссылается на неназванного дипломата, который допускает, что Си Цзиньпин мог попросить Путина не осуществлять масштабное вторжение в Украину на время Олимпиады, в противном случае официальному Пекину пришлось бы ввязываться в дипломатические дрязги.

МИД Китая подчеркивает важность того, что все страны должны придерживаться принятой ООН резолюции об олимпийском перемирии на время зимней Олимпиады в Пекине — "за семь дней до начала Олимпийских игр и на протяжении семи дней по завершении Паралимпийских игр".

Но в период такого окна — с 28 января по 20 марта — наступает весенняя оттепель, и замерзшая земля на востоке Украины начинает размякать и превращаться в труднопроходимую грязь, что может усложнить быстрое вторжение российских войск.

Источники Bloomberg также допускают, что РФ, возможно, вместо полномасштабных военных действий прибегнет к тактике "ограниченного" вторжения в середине февраля, что может сопровождаться кибератаками и другими попытками дестабилизировать положение в Украине.

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