"Русской весны" не будет, будет кровавая баня: готов ли Харьков к нападению РФ

Полноформатная война с РФ может начаться с оккупации Харькова. Это допущение, сделанное Владимиром Зеленским, активно обсуждает и второй по величине город Украины, и вся страна. Фокус узнал у местных экспертов и представителей власти, готов ли Харьков к возможному противостоянию.

Американское издание The Washington Post опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что в случае, если Кремль решит усилить эскалацию, то будет делать это на территориях, где исторически проживают люди с родственными связями в России.

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"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население… В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны", — приводит слова Зеленского The Washington Post.

Фокус пообщался с харьковскими экспертами и представителями власти, чтобы узнать, готов ли город к полноценному вторжению и какие настроения царят среди его жителей.

Действительно ли Харькову грозит оккупация?

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в комментарии Фокусу говорит, что город действительно находится под угрозой оккупации в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Харьков находится на востоке, в 40 километрах от границы с Россией. Как и Сумы, как и Чернигов и все прилегающие к РФ города. Почему Зеленский из этого перечня выделил только Харьков, я не понимаю. В плане пророссийскости, в политическом плане с 2014-го года это совсем уже [другой город, — ред.]… Я думаю уровень пророссийскости в Харькове в целом такой же, как в Сумах и в Чернигове. Я не знаю, почему Зеленский сделал такое заявление. Мне кажется, что это просто банальный ляп, он это сказал, не совсем подумав. Надо было либо называть многие города, находящиеся недалеко от РФ, либо не называть вообще никаких", — подчеркивает Булах.

[ + – ] Дмитрий Булах: "В плане пророссийскости, в политическом плане с 2014-го года Харьков совсем уже другой город" Фото: Facebook

Военный аналитик, доцент Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Вячеслав Целуйко в комментарии Фокусу подчеркивает, что Харьков — это большой город, который сам по себе является удобным для обороны объектом.

"А в городе и области на постоянной основе расположены значительные силы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и других силовых структур, формируются кадры бригады территориальной обороны. Захват такого города требует значительных сил и времени. Поэтому Харьков может быть оккупирован только при одном условии — если предатели будут командовать трусами. Во всех других условиях город продержится до тех пор, пока ВСУ за счет западной военной помощи разгромят силы РФ и деблокируют город", — рассуждает Целуйко.

Впрочем, оценивать вероятность начала вторжения или называть конкретные даты военный аналитик не стал, подчеркнув, что это "определенным образом шарлатанство".

"Потому что сложно прогнозировать такие сложные процессы. Тем более, когда решения о вторжении принимаются голосованием тараканов в одной голове. А эти тараканы могут жить в параллельной вселенной и с точки зрения логики их решение невозможно оценить", — говорит Целуйко.

[ + – ] Вячеслав Целуйко: "Харьков может быть оккупирован только при одном условии — если предатели будут командовать трусами" Фото: Накипело

Харьковский политолог Юлия Биденко в комментарии Фокусу предлагает разделять понятия "военной агрессии" и "оккупации".

"Если для первой остается возможность, исходя из пограничного положения региона, а также сложнопрогнозируемой логики агрессора, то для оккупации по крымско-донбасскому сценарию "русской весны" окно возможностей гораздо меньше. Тогда оккупация предполагала значительное участие местных структур — силовых, депутатского корпуса местных советов, местных общественных объединений пророссийского толка и более-менее массовое движение местных жителей в поддержку проведения псевдо-референдумов", — говорит Биденко.

Политолог утверждает, что если даже в 2014-м году сформированные еще при беглом президенте Викторе Януковиче силовые структуры и депутатский корпус не стали сотрудничать с российскими "политическими туристами", то в 2022-м Харьковщина имеет намного большую устойчивость, по крайней мере в секторе властных институций, общественных объединений и горизонтальных сетей волонтеров, ветеранов и активистов.

"Конечно же, в условиях полномасштабных боевых действий эта устойчивость может оказаться хрупкой и переоцененной, однако повторить любимый Россией сценарий помощи "братскому народу" под лозунгом "их там нет" в Харькове не удастся", — уверяет Биденко.

[ + – ] Юлия Биденко: "Повторить любимый Россией сценарий помощи "братскому народу" под лозунгом "их там нет" в Харькове не удастся" Фото: Facebook

Готов ли Харьков к возможному вторжению РФ?

Военный аналитик Вячеслав Целуйко говорит Фокусу, что украинская армия не имеет серьезного опыта боевых действий в городе, а опыт россиян тоже достаточно ограничен и специфичен.

"Так что есть определенный паритет. Обе стороны не умеют сражаться в мегаполисе против равного противника. Тероборона готова к боевым действиям в городе еще меньше, чем ВСУ, кроме части ее резервистов, которые к этому готовились в последние годы, потому что понимали: Харьков находится под угрозой", — подчеркивает Целуйко.

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Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в комментарии Фокусу говорит, что украинская армия готова сражаться за город.

"Харьков — это полуторамилионный город. По данным всех ведомств, у РФ на границе 100 тысяч военных. Это не та сила, которая готова штурмом взять такой город, как Харьков, их явно недостаточно будет. ВСУ еще не суперсовременная армия, но, тем не менее, уже не та армия, которая была раньше. В случае начала боевых действий в Харькове будет кровавая баня. Не будет для РФ легкой прогулки", — считает Булах.

На горячую линию Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (предыдущее название — Харьковский областной военный комиссариат) Фокусу дозвониться не удалось, а полковник запаса и преподаватель Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВД) Юрий Калгушкин, руководивший этим военкоматом с 2016-го по сентябрь 2021-го года, рассказывает, что действующий начальник центра находится в отпуске, из которого вернется примерно через десять дней. Впрочем, говорит Калгушкин, военкоматы в регионе готовы к возможной эскалации со стороны РФ.

"Я хоть и уволился, но созваниваюсь, почти каждый день там бываю. Что понимать под готовностью к обороне Харьковской области? Это когда все части, которые находятся на территории области, готовы выполнять поставленные задачи в составе подразделений именно региона. У нас они готовы. Готовность к проведению мобилизации тоже есть, учитывая опыт 2014-го и 2015-го годов", — говорит Калгушкин Фокусу.

Полковник запаса уверяет, что проблем с комплектацией военкоматов и количеством призванных на срочную службу в регионе нет.

"Призыв, согласно указу президента, закончился 31 декабря. А практически — еще 15 декабря. То есть, план по призывникам выполнен. Каждый месяц есть плановые задания по комплектованию военкоматов по контракту. Вот это будет продолжаться", — отмечает Калгушкин.

[ + – ] Юрий Калгушкин: "Проблем с комплектацией военкоматов и количеством призванных на срочную службу в Харьковской области нет" Фото: insidernews.info

Командир харьковской бригады территориальной обороны Евгений Задорожный в комментарии Фокусу высказывается относительно возможной эскалации лаконично:

"О таком вторжении еще речь не идет. Я надеюсь, что и не будет речи идти. Но территориальная оборона Харьковщины готова дать отпор Российской Федерации", — уверяет Задорожный.

Харьковский политолог Юлия Биденко в комментарии Фокусу подчеркивает, что эффективность военной защиты зависит от командования и синергии между разными единицами, в том числе — между подразделениями территориальной обороны, организациями, объединяющими людей с опытом и ценностями, а также гражданскими лицами.

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"Что касается отрядов территориальной обороны. В Харькове обучение было, но, вспоминая настроения и практики 2014-2015 гг., я думаю, стоит обновить тренинги по оказанию первой помощи, более масштабно и четко инструктировать гражданских по алгоритмам поведения. Информационные борды по поводу терробороны в городе присутствуют, но населению очень не хватает четких, однозначных месседжей от власти — не успокоений и приглашений на шашлыки, а именно полезной нейтральной информации, инструкций, отчетов о наличии и состоянии мест укрытия", — говорит Биденко.

Пресс-секретарь Харьковского областного совета Павел Пешков рассказывает Фокусу, что все необходимые программы, касающиеся обороны и безопасности региона, облсоветом приняты.

"У нас есть программы "развития гражданской защиты области", "обеспечения публичной безопасности в области" и "противодействия террористической деятельности на территории области". Областной совет — это коллегиальный орган, принимающий программы. А их выполнение делегируется Харьковской областной государственной администрации (ХОГА). Изначально их представители приходят в областной совет с проектами. Далее они согласовываются облсоветом, а реализовывают их соответствующие департаменты обладминистрации", — говорит Пешков.

21 января в Харькове состоялся брифинг, в ходе которого руководитель ХОГА Олег Синегубов заявил, что представители возглавляемого им ведомства делают все, что требует от них президент, премьер-министр и профильные министерства.

"Не нужно паниковать. Все государственные органы, все государственные структуры, Минобороны, пограничники, Нацгвардия находятся в штатном режиме. Они готовы к выполнению любых задач. Идет активная реализация закона о теробороне. Но это все в штатном режиме, закон вступил в силу с 1 января и его нужно выполнять. Никаких внештатных действий или ситуаций на территории Харьковщины нет. Касательно остального — мне неудобно и нельзя комментировать позицию Зеленского. Это позиция государства. И международную политику имеет право комментировать только президент", — подчеркнул Синегубов.

[ + – ] Олег Синегубов: "Все государственные структуры в Харьковской области готовы к выполнению любых задач" Фото: my.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов перед этим же брифингом в комментарии "Суспільному" также призвал жителей города не паниковать и заявил, что его команда прилагает все усилия для того, чтобы в регион не пришла война.

"Харьков останется украинским спокойным городом, и пусть россияне не разевают рот", — сказал Игорь Терехов.

[ + – ] "Пусть россияне не разевают рот", - мэр Харькова Игорь Терехов о возможной оккупации города

Сколько харьковчан готовы оборонять свой город?

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в комментарии Фокусу предполагает, что в случае начала боевых действий в Харькове активно поддержать оккупантов готова будет "крайне минимальная часть горожан".

"До 5%, думаю. Даже до 3%, наверное. Пассивно поддержать вторжение может теоретически 10% жителей. Может, до 15%. Но я думаю, что активно оборонять город будут 20%, а то и больше. Пассивно поддерживать оборону готовы еще больше. В случае вторжения многие уедут, это безусловно. Многие и сейчас уже задумываются. Это нельзя осуждать, ничего хорошего в таких потенциальных событиях нет", — рассуждает Булах.

Полковник запаса, бывший руководитель Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин предполагает, что в случае усиления эскалации конфликта многие жители региона будут готовы защищать свои населенные пункты.

"Много таких будет. Я думаю под 70%. В случае, если начнется эскалация, определенное количество людей захочет уехать, да. Но если будет введено военное положение на территории области, то выехать будет проблематично. С 20 января вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому после введения военного положения выезд за пределы области будет ограничен для всех", — говорит Калгушкин Фокусу.

Политолог Юлия Биденко подчеркивает, что какая-то часть харьковчан уже воюет в рядах украинской армии, какая-то — обеспечивает правопорядок, противодействует информационным угрозам, а еще какая-то — ежедневно помогает инфраструктуре мегаполиса бесперебойно работать.

"Последние исследования о готовности идти воевать именно по Харькову я не встречала, да и в этом чувствительном вопросе, по моему мнению, социологам сложно было бы сделать достоверный прогноз. Но есть определенные показатели, на которые мы можем равняться — это явка на местных выборах, которая показывает политически активное население, это голосование за патриотические силы в регионе, поддержка ЕС и НАТО. Не секрет, что более 60% населения являются политически пассивными, от них не стоит ожидать партизанских действий по защите города или формированию добровольческих отрядов, однако далеко не факт, что из этой массы "рядовых харьковчан" значительная доля готова воевать и умирать на стороне России", — говорит Биденко.

Политолог подчеркивает, что умирать ни у кого нет желания, а харьковчане, наученные печальными историями переселенцев из Донбасса, которых в Харькове очень много, могут выбрать стратегию более раннего бегства от войны.

"Тогда страну ждет новый гуманитарный кризис европейского масштаба", — утверждает Биденко.

Военный аналитик Вячеслав Целуйко говорит, что в случае начала боевых действий в Харькове большинство местных жителей будет думать только о выживании, потому многие попытаются покинуть город.

"Те граждане, которые настроены пророссийски, хотят российских пенсий, но не готовы за них умирать. Поэтому доля активных сепаратистов в городе, способных рисковать своей жизнью, очень незначительна. Что касается патриотов, то их гораздо больше и они моложе, поэтому именно в прямом столкновении они более мощные, чем симпатики России, ностальгирующие по своей молодости при СССР", — говорит Целуйко.

Практически все собеседники Фокуса призывают харьковчан не паниковать и спокойно готовиться к возможной эскалации событий в городе.

"Каждый житель Харькова должен хорошо подумать над планом действий, возможно — собрать какой-то тревожный чемоданчик, сложить в него вещи первой необходимости. Все это спокойно воспринимать надо. Но и расслабляться тоже не стоит", — говорит Калгушкин.

Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах увидел и определенный позитив в заявлении Зеленского о возможной оккупации Харькова.

"Потому что в городе многие перестали "не смотреть вверх" по аналогии с фильмом, а стали все-таки смотреть вверх. И думать что вообще происходит, что делать на случай времени "Ч". И это хорошо, потому что эти планы надо иметь в голове и внутренне мобилизоваться. Сейчас время тяжелое. Дай Бог, чтобы ничего не было, но лучше быть готовым, во всеоружии", — подчеркивает Булах.

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"Трудно понять логику президента"

Примечательно, что еще 19 января на страницах Владимира Зеленского и Офиса президента в соцсетях появилось видео, в котором глава государства призывал всех украинцев "не паниковать из-за возможного вторжения РФ" и "критически оценивать всю информацию".

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского с призывом воздержаться от паники из-за возможного вторжения РФ

Политолог Юлия Биденко на вопрос, почему после такого видеобращения глава государства сам заговорил о возможном вторжении РФ, подчеркивает, что еще с 2019-го ей иногда сложно комментировать коммуникационную политику руководства страны.

"Однако могу предположить две вещи. Первая — это разница в месседжах для внутренней и внешней аудитории, ведь задача власти сейчас — это избежать панических настроений внутри страны, но донести серьезность положения государствам-союзникам и всему демократическому миру. То есть, кроме западных политиков, активизировать еще и их избирателей — граждан Евросоюза, Великобритании, США, Канады. Рискну даже предположить, что во внешних интервью возможным было не очень корректное использование или перевод терминов — так случалось еще со времен предвыборных дебатов, а в работе журналистов и переводчиков также возможны неточности", — говорит Биденко.

Вторым моментом политолог называет то, что в видеобращении к украинцам Зеленский использовал символические и языковые конструкты, присущие его избирателям.

"Но более узкий сегмент патриотов или более проинформированных активистов это заявление не очень успокоило, в том числе — из-за его облегченного стиля. Однако, в непривычной для себя одобрительной тональности, готова положительно отметить заявления харьковского руководства — чем более громкими и действительно государственническими будут позиции глав населенных пунктов и государственных администраций, руководства страны и гражданского общества, тем скорее и увереннее мы перейдем от паники к мобилизации", — отмечает Биденко.

Харьковский военный аналитик Вячеслов Целуйко на вопрос о быстрой смене месседжей Зеленского говорит, что ему трудно понять логику президента.

"Я скажу только одно, что его заявление по Харькову произвело очень неоднозначное впечатление, мягко говоря, на тех людей, которые собираются защищать наш город с оружием в руках. Но это не изменит их намерений", — уверяет Целуйко.

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Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах также говорит Фокусу, что не понимает, "что происходит в голове у Зеленского".

"Но в целом мне кажется, что он живет одношаговыми стратегиями и действиями. В этом плане именно, в публичных месседжах. Он думает, что "надо что-то хорошо сказать сейчас". То есть, нет тактического или стратегического плана на три-четыре шага. А "просто надо сейчас что-то хорошо сказать", не думая, что будет дальше из-за того, что он так скажет. Он "хорошо сказал" в видеообращении. А среди читателей интервью — другая аудитория. И он, вероятно, подумал, что для интервью "хорошо сказать" другое. И оно друг друга бьет, и все, дисконнект. Этот человек как сценарист. Конец серии или сезона "Слуги народа" — надо "хорошо сказать", "Езжайте, шашлыки жарьте" в конце. И титры. А в реальности так не работает — жизнь продолжается. Клиповое мышление. Клип снял и забыл. А дальше второй клип снял, а они по смыслу не сошлись", — резюмирует Булах.