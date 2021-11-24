Как пройдет мобилизация. Кого призовут первым на военную службу в случае нападения РФ

РФ наращивает силы неподалеку от наших границ. В связи с этим возникают вопросы: какое сопротивление сможет оказать Украина, кого призовут, если будет мобилизация и каков порядок мобилизации по закону? Фокус узнал у военных экспертов.

Западные медиа со ссылкой на данные разведки сообщают о возможном нападении России на Украину. Если сначала украинские власти отрицали такую возможность, то уже вскоре в Главном управлении разведки Министерства обороны также подтвердили, что такой вариант не исключают в ближайшие три месяца – уже сейчас на границе с Украиной находятся более 90 тысяч российских военнослужащих, а в стране продолжается тайный призыв резервистов. В связи с наращиванием сил РФ возникает вопрос, какое сопротивление сможет оказать Украина и кого призовут, если будет мобилизация.

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"Цифра 90 тысяч военных появилась не вчера – там эти войска стоят с 2015 года. И это на три тысячи километров границы. С одной стороны – таких сил для нападения недостаточно. С другой – за несколько месяцев их численность может увеличиться. И если Украина понимает, что до начала агрессии условно осталось два месяца, то мы уже должны объявлять мобилизацию и в целом переводить экономику страны на военные рейки", – говорит военный эксперт Олег Жданов. При этом он уверен: сегодня вооруженные силы Украины представляют собой достаточно боеспособную армию – возможно, не столько технологичную, но с боевым опытом. И это один из сдерживающих факторов для РФ. К тому же чувствуется поддержка международных партнеров.

[ + – ] Оперативный резерв – люди с боевым опытом, отслужившие в армии по контракту или же в одной из волн мобилизации Фото: Виктор Ковальчук

"Россию напрягает, что Украина получает высокотехнологичное современное вооружение. Это означает, что шансы РФ на военный успех уменьшаются. Хотя, как говорят: хочешь мира – готовься к войне", – продолжает он.

Оперативный резерв: кто должен встать в строй в течение суток

Оперативный резерв – люди с боевым опытом, отслужившие в армии по контракту или же в одной из волн мобилизации. После они заключили контракт о прохождении службы в военном резерве, или зачислены в военный оперативный резерв, и могут вернуться в армию в первых рядах. Это представители отдельных военных специальностей, которые определяют боеготовность воинских частей. Среди них: механики-водители, водители, операторы-наводчики, стрелки-снайперы, командиры экипажей – танков, самоходных установок, пусковых установок ракет, радиолокационных станций.

В случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, резервисты становятся в строй в течение суток и только по указу президента – одобрение Верховной Рады не требуется. Как и объявления всеобщей мобилизации. Эти люди сразу заходят в части и укомплектовывают до штата военного времени.

Как известно, 23 апреля 2021 года вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета". Он предусматривает новый вид военной службы – военную службу по призыву лиц среди резервистов. Такой призыв возможен только в "особый период". А он начался в Украине 17 марта 2014 года с объявлением первой волны мобилизации и продолжается до сих пор.

По данным министра обороны Алексея Резникова, ныне в Украине резервистов – около 200 тысяч. Сколько их на самом деле – военная тайна, может оказаться как больше, так и меньше.

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Параллельно объявляет сбор территориальная оборона – люди, подписавшие контракт, должны собраться в месте сбора – получить обмундирование, оружие, боеприпасы и приступить к выполнению своих задач – взятие под охрану стратегически важных инфраструктуры, выполнение функций комендантской службы. Об этом речь идет в проголосованном летом законе о национальном сопротивлении, который вступает в силу с начала 2022 года.

[ + – ] Тренируются бойцы территориальной обороны Фото: Виктор Ковальчук

По словам экспертов, упомянутый закон позволяет в сжатые сроки организовать оборону и за сутки или двое доукомплектовать, существенно увеличить численность Вооруженных сил Украины. Заместитель председателя Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай говорит, что их организация выступала за одобрение документа – ведь пока резервисты будут прикрывать, у государства будет время объявить военное положение, провести мобилизацию, обратится за помощью к международным партнерам.

Во вторую очередь. Мобилизация всеобщая или частичная

Принятие закона о военном положении и объявление мобилизации – процесс нескольких недель. Сначала президент собирает Совет национальной безопасности и обороны и подписывает указ о введении чрезвычайного положения с последующим военным. Далее созывает парламент и выносит на суд депутатов документ. Верховная Рада обязана собраться в течение 72 часов и проголосовать. Но это не оперативное реагирование на угрозу. На призыв потребуется несколько недель, а то и месяцев. К тому же мобилизация людей с улицы, не имеющих боевого опыта или даже военной подготовки – бессмысленна, такие люди не смогут сразу уехать на фронт без прохождения курса молодого бойца.

"Под мобилизацию попадают все военнообязанные, – поясняет Олег Жданов. – Все будет зависеть от формулировки в указе президента – это будет всеобщая мобилизация или частичная. Если частичная, то тогда будут стараться отбирать людей с опытом военной подготовки и хорошим состоянием здоровья. Фактически это вторая очередь оперативного резерва – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. Если же прозвучит словосочетание "всеобщая мобилизация", тогда каждый военнообязанный, в том числе выпускники военных кафедр, не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний, должны будут явиться в военкомат, не дожидаясь повестки".

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Но если первая очередь, резервисты, попадает преимущественно в части и на фронт, то вторая – в учебные центры для прохождения курсов подготовки. Там люди либо обучаются по специальностям, которые имели ранее, либо новым. После ждут отправки на фронт. Ими могут заменять оперативный резерв.

Уклониться от призыва теперь сложнее.