Российское вторжение: реальная угроза или пиар власти для отвлечения внимания?

Меня спросили, верю ли я в нападение России на Украину? К сожалению, должен отметить, что вероятность такого события не нулевая.

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Но все же рискну предположить, что никакого нападения в классическом виде, то есть вторжения, не будет ни под Рождество, как заявил Алексей Арестович, ни в январе, как считает начальник нашей разведки. Если это и возможно, то в гораздо более отдаленной перспективе и в обстоятельствах, которые сильно отличаются от сегодняшних.

Сегодня же тему с нападением "качает" власть, чтобы была возможность все списать на эту опасность. Ничего более.

Поясню свою мысль. Для начала, давайте разберемся, что значит нападение. Для меня это вторжение сколько-нибудь крупной группировкой регулярных войск с целью захвата территории. То, что сказал Арестович про "политическую дестабилизацию", звучит бредово. Для политической дестабилизации Украины может хватить гораздо меньших событий и я опять же рискну предположить, что нас ждет внутренняя нестабильность без всякой России в обозримом будущем.

8 лет Украина находится в состоянии войны на Донбассе. Там идут локальные боевые столкновения, которые ограничены линией протяженностью в 400 километров. Ни на одном другом участке границы больше военной напряженности в украино-российских отношениях НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Даже на границе с оккупированным Крымом.

На всей протяженности границы Украины и РФ, которая, напомню, больше 2000 км., идет нормальная жизнь. Перемещаются люди и товары, нет никаких двух армий, которые с ненавистью смотрят друг на друга, нет глубокой эшелонированной обороны, которую дОлжно построить, если ты реально ждешь атаки.

Украина – это 40-миллионная страна. Война с ней, даже если твой противник намного сильнее, это очень сложное и ресурсозатратное дело. Тут сложно ограничиться локальной операцией, как с Грузией в 2008 году. Это будет полноценная война с непредсказуемыми жертвами и глобальными последствиями.

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Нападение потребует огромной концентрации войск и тыловых служб. В современном мире сделать это тихо невозможно. К наземным операциям в современных войнах прибегают только когда нужно контролировать территорию. С остальным справляется авиация (вспомните Ирак, бывшую Югославию, Афганистан).

Так вот, если Россия начнет реальную концентрацию войск – это заметят все. И если никто не предпринимает никаких ответных шагов – то либо это преступная халатность, либо никакой концентрации нет и все разговоры о вторжении — это сотрясание воздуха. Я склоняюсь ко второму варианту.

Но все сказанное выше совершенно не дает повода расслабиться и думать, что нам ничего не грозит.

Как я уже говорил, сейчас вся напряженность сосредоточена именно на Донбассе. И я думаю, что, если и случится эскалация, она снова произойдет в нашем многострадальном крае. Здесь возможны и активизация обстрелов – что уже происходит, и локальные наступательные операции как в одну, так и в другую стороны.

Просто посмотрите на карту, как выглядит конфигурация фронта. Посмотрите на близость позиций, посмотрите на выступы. Отчетливо видны точки напряжения: Светлодарск-Дебальцево, Торецк-Горловка, Марьинка-Красногоровка-Авдеевка-Ясиноватая-Донецк, Попасная-Первомайск, Счастье-Станица Луганская — Луганск.

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И это только крупные населенные пункты, где боевые действия точно приведут к масштабным жертвам среди гражданского населения. А есть еще Старогнатовка-Петровское, Гнутово, Золотое, Желобок и прочие поменьше.

Помните Иловайск и Дебальцево? Это локальные боестолкновения, но в масштабах нашей войны это было переломными точками. Обе заняли буквально несколько дней в острой фазе, но привели к огромным последствиям, жертвам и разрушениям. Где гарантия, что они не повторятся? Нет такой гарантии. Авантюризм в этом деле может дорого всем обойтись.

Я скажу больше – это может произойти и без злого умысла с обеих сторон. Случайные обстрелы, быстрая эскалация, запоздалая реакция штабов, которые не сидят на "передке" и главное – отсутствие стабильного и работающего механизма контроля и предупреждения – наш постоянно хромающий СЦКК (предусмотренный Минскими соглашениями Совместный Центр Координации и Контроля — Ред), который, как кот Шредингера, ни жив, ни мертв. И все — ситуация вышла из-под контроля и превратилась в снежный ком.

Это страшно само по себе и будет иметь возможно непоправимые последствия для всего конфликта и более глобально для отношений между двумя странами, которые и так дряннее не придумаешь.

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