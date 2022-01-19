Человек-скандал. Почему Арестович на Банковой был приговором кадровой политике Зеленского

Ушла эпоха… Алексей Арестович уволился с поста советника главы Офиса Президента и спикера украинской делегации в ТКГ (минской Трехсторонней Контактной Группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — Ред).

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В таких случаях СМИ обычно делают подборку самых ярких, может быть, скандальных высказываний, чем запомнился человек на должности. Но если примерить это к Арестовичу, то у него скандальным было каждое заявление. Каждый раз, когда этот человек что-то говорил публично, хотелось покрутить пальцем у виска. Тут в пору попробовать сделать анти-список, типа "адекватные заявления Арестовича". Но увы, этот список будет пуст.

Конечно, проблема не в самом Арестовиче. Я много раз пересекался с ним на эфирах и в жизни это обаятельный, неглупый человек, который просто играл определенную роль. Почему он на нее соглашался, оставлю за скобками, потому что это отвлекает нас от главного – неадекватной кадровой политики Офиса Президента.

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Под словом "неадекватный" я имею в виду, что главный переговорный орган страны по решению проблемы неподконтрольных территорий просто несоразмерен масштабу проблем, которые перед нами стоят. Он просто напросто не в состоянии хотя бы вести переговоры, не говоря уже о том, чтобы дать позитивный результат.

Я как-то писал, что вместо всей украинской делегации в минской ТКГ можно поставить картонный трафарет Спайдермэна и ничего не изменится. Я был неправ. Трафарет смотрелся бы солиднее.

Наша делегация в ТКГ(за редким исключением, ведь там есть и хорошие профессиональные люди) это заевшая пластинка, которая постоянно ретранслирует глупости. Вредные глупости. А иногда еще и портит воздух в комнате. Согласитесь, что трафарет выглядит на этом фоне выигрышнее. И это безусловная проблема ОП, ведь рыба гниет… блин, кого я обманываю – рыба давно сгнила.

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В то время, как нам критически нужны новый переговорный формат с Россией, перезапуск минского трэка и оживление Н4, мы судорожно готовимся – подумать только, что мы всерьез это обсуждаем, — к вторжению! Зачем нам тогда вообще ОП? Если война это наша единственная альтернатива, то это задача Генштаба. А дороги может и местная власть строить.

В последнем абзаце хочется воззвать к совести и разуму людей, которые принимают решения, но что-то мне говорит о том, что это бесполезно. Хотя попробую – АСТАНАВИТЕСЬ!

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