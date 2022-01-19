Людина-скандал. Чому Арестович на Банковій був вироком кадровій політиці Зеленського

Пішла епоха… Олексій Арестович звільнився з посади радника голови Офісу Президента та спікера української делегації у ТКГ (мінської Тристоронньої Контактної Групи з мирного врегулювання ситуації на сході України – Ред).

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У таких випадках ЗМІ зазвичай роблять добірку найяскравіших, можливо, скандальних висловлювань, чим запам'яталася людина на посаді. Але якщо приміряти це до Арестовича, то в нього скандальною була кожна заява. Щоразу, коли ця людина щось говорила публічно, хотілося покрутити пальцем біля скроні. Тут у час спробувати зробити анти-список, на кшталт "адекватні заяви Арестовича". Але на жаль, цей список буде порожнім.

Звичайно, проблема не в самому Арестовичу. Я багато разів перетинався з ним на ефірах, і в житті це чарівна, недурна людина, яка просто грала певну роль. Чому він погоджувався на неї, залишу за дужками, бо це відволікає нас від головного – неадекватної кадрової політики Офісу Президента.

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Під словом "неадекватний" я маю на увазі, що головний переговорний орган країни щодо вирішення проблеми непідконтрольних територій просто не відповідає масштабу проблем, які перед нами стоять. Він просто неспроможний хоча б вести переговори, не кажучи вже про те, щоб дати позитивний результат.

Я якось писав, що замість усієї української делегації у мінській ТКГ можна поставити картонний трафарет Спайдермена і нічого не зміниться. Я не мав рації. Трафарет виглядав би солідніше.

Наша делегація в ТКГ (за рідкісним винятком, адже там є і хороші професійні люди) це пластинка, що заїла, яка постійно ретранслює дурниці. Шкідливі дурниці. А іноді ще й псує повітря в кімнаті. Погодьтеся, що трафарет виглядає на цьому тлі виграшніше. І це безумовна проблема ОП, адже риба гниє… трясця, кого я обманюю – риба давно згнила.

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У той час, як нам критично потрібні новий переговорний формат із Росією, перезапуск мінського треку та пожвавлення Н4, ми судорожно готуємося – подумати тільки, що ми всерйоз обговорюємо, — до вторгнення! Навіщо нам тоді взагалі ОП? Якщо війна це наша єдина альтернатива, це завдання Генштабу. А дороги може й місцева влада зводити.

В останньому абзаці хочеться звернутися до совісті та розуму людей, які приймають рішення, але щось мені говорить про те, що це марно. Хоча спробую — АСТАНАВІТЄСЬ!

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