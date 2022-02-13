Соромно перед західними ЗМІ. Як ми готуємося до вторгнення Росії

Як незручно перед іноземними журналістами! Західні товариші приїжджають до нас, на Донбас, щоб дізнатися, як ми готуємося до вторгнення Росії, а ми, виявляючи злочинну недбалість, зовсім не готуємося.

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Дзвонять уранці в суботу: "Вчора всі західні посольства розпочали евакуацію, нам треба знати, як готується місцева влада?". Кажу: "Сьогодні субота, всі відпочивають. У нас ніхто не чекає на вторгнення. Це все істерика у ваших ЗМІ".

Відповідають: "Не може бути. Терміново всім зателефонуй. Вони повністю на роботі, готуються до вторгнення".

Ок-ок. Дзвоню. Подруга, яка працює в обладміністрації. "Ви всі на роботі та готуєтеся до вторгнення?" — питаю. "Особисто я йду до перукарні, — відповідає. — Розрядки щодо вторгнення не було".

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Дзвоню заступнику керівника району. "У вас хтось працює?" Він відповідає: "З чого раптом?". Кажу: "Ну як, що ти новин не читаєш? Вторгнення призначили на вівторок!". Каже: "О! На вівторок. А сьогодні що? Правильно — субота. Не дзвони мені більше".

Дзвоню на голову обласного осередку партії, яка за покликанням повинна бути готова до війни. З тим самим питанням. Відповідають: "Ми зайняті. Нема коли до війни готуватися".

Ось так ось. У поданні західних журналістів ми всі зобов'язані землянки копати. Їй-богу я не брешу, мене так і питають. А ми того не копаємо.

Що мені відповісти іноземним товаришам? Соромно…

Першоджерело.