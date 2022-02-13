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Думки Російсько-українська війна

Соромно перед західними ЗМІ. Як ми готуємося до вторгнення Росії

Як незручно перед іноземними журналістами! Вони приїжджають до нас, на Донбас, щоб дізнатися, як ми готуємося до вторгнення Росії, а ми, виявляючи злочинну недбалість, зовсім не готуємося. У їхньому уявленні ми тут всі зобов'язані землянки копати. Їй-богу я не брешу, мене так і питають. А ми не копаємо.

Енріке Менендес
Енріке Менендес
Підприємець, волонтер
1904
блокпост ЗСУ
У західних ЗМІ — справжня медійна істерика з приводу нібито призначеного на найближчий вівторок російського вторгнення в Україну.

Як незручно перед іноземними журналістами! Західні товариші приїжджають до нас, на Донбас, щоб дізнатися, як ми готуємося до вторгнення Росії, а ми, виявляючи злочинну недбалість, зовсім не готуємося.

Дзвонять уранці в суботу: "Вчора всі західні посольства розпочали евакуацію, нам треба знати, як готується місцева влада?". Кажу: "Сьогодні субота, всі відпочивають. У нас ніхто не чекає на вторгнення. Це все істерика у ваших ЗМІ".

Відповідають: "Не може бути. Терміново всім зателефонуй. Вони повністю на роботі, готуються до вторгнення".

Ок-ок. Дзвоню. Подруга, яка працює в обладміністрації. "Ви всі на роботі та готуєтеся до вторгнення?" — питаю. "Особисто я йду до перукарні, — відповідає. — Розрядки щодо вторгнення не було".

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Дзвоню заступнику керівника району. "У вас хтось працює?" Він відповідає: "З чого раптом?". Кажу: "Ну як, що ти новин не читаєш? Вторгнення призначили на вівторок!". Каже: "О! На вівторок. А сьогодні що? Правильно — субота. Не дзвони мені більше".

Дзвоню на голову обласного осередку партії, яка за покликанням повинна бути готова до війни. З тим самим питанням. Відповідають: "Ми зайняті. Нема коли до війни готуватися".

Ось так ось. У поданні західних журналістів ми всі зобов'язані землянки копати. Їй-богу я не брешу, мене так і питають. А ми того не копаємо.

Що мені відповісти іноземним товаришам? Соромно…

Першоджерело.