Стыдно перед западными СМИ. Как мы готовимся к вторжению России

Как же неудобно перед иностранными журналистами! Западные товарищи приезжают к нам, на Донбасс, чтобы узнать, как мы готовимся к вторжению России, а мы, проявляя преступную халатность, совершенно не готовимся.

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Звонят утром в субботу: "Вчера все западные посольства начали эвакуацию, нам нужно знать, как готовится местная власть?". Говорю: "Сегодня суббота, все отдыхают. У нас никто не ждет вторжения. Это все истерика в ваших СМИ".

Отвечают: "Не может быть. Срочно всем позвони. Они стопроцентно на работе, готовятся к вторжению".

Ок-ок. Звоню. Подруга, которая работает в обладминистрации. "Вы все на работе и готовитесь к вторжению?", — спрашиваю. "Лично я иду в парикмахерскую", — отвечает. "Разнарядки по вторжению не было".

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Российское вторжение: реальная угроза или пиар власти для отвлечения внимания?

Звоню заместителю руководителя района. "У вас кто-то работает?". Он отвечает – "С чего бы вдруг?". Говорю "Ну как, ты что новостей не читаешь? Вторжение назначили на вторник!". Говорит: "Во! На вторник. А сегодня что? Правильно — суббота. Не звони мне больше".

Звоню главе областной ячейки партии, которая по призванию обязана быть готова к войне. С тем же вопросом. Отвечают "Мы заняты. Некогда к войне готовиться".

Вот так вот. В представлении западных журналистов мы тут все обязаны землянки копать. Ей-богу я не вру, меня так и спрашивают. А мы, того, не копаем.

Что же мне ответить иностранным товарищам? Стыдно-с…

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