"Жму руку. Обнимаю". Почему Порошенко не сядет и за что его по-настоящему следует судить

Петр Порошенко вернулся в Украину, где ему грозит арест по делу о госизмене, связанному с покупкой угля в ОРДЛО. Уверен, что многие мои читатели также следят за этой эпопеей и каждый "болеет" за своего фаворита.

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Я очень переживаю за Петра Алексеевича. Я очень надеюсь, что все с ним будет хорошо. Ведь он должен дождаться трибунала по войне на Донбассе, где, кк я искренне надеюсь, он будет проходить и как свидетель и как обвиняемый.

При этом я полностью поддерживаю его решение покупать уголь в "Л/ДНР". Нет в этом никакого преступления. Более того, это нужно было делать и дальше без этой глупости в виде блокады.

Зеленский должен был стать анти-Порошенко, но превратился в такого же недалекого ура-патриота, который не объединяет страну, а продолжает и усугубляет ее раскол.

Поэтому в разборке бывшего и нынешнего я искренне сопереживаю обоим. Мне очень хочется их взаимной аннигиляции – могут еще кого-нибудь с собой прихватить, чтобы навсегда исчезнуть с политической карты Украины и наконец-то дать пространство для по-настоящему конструктивных и проукраинских политиков.

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[ + – ] Порошенко — это идеальное политическое животное.

Порошенко — это идеальное политическое животное, как метко написал публицист Геннадий Друзенко.. Я бы добавил, что политическое животное в плохом значении этого слова. Такая идеальная беспринципность, что даже зависть берет. Замечу, что это не просто политический оппортунизм в западном смысле, а именно животность, пикантности которой добавляют обстоятельства, в которых разворачивается действие.

Да-да, я имею в виду коррупцию на войне и расколотое украинское общество, где миллионы людей при Порошенко начали чувствовать себя чужими в собственной стране.

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[ + – ] За что по-настоящему стоит судить Порошенко, так это за то, что произошло на востоке Украины. За пиар и коррупцию на крови военных, за погибших гражданских, за ненависть и боль, которые на долгие годы поселились в сердцах украинцев.

В комментариях пользователей в фейсбуке я встретил две важные мысли. Первая звучит от сторонников Петра Алексеевича и повторяет одну из линий его защиты – что этот человек в 2014 году спас страну и отразил агрессию Путина. Это важный тезис, потому что у меня есть на него существенное возражение.

Звучит оно так: а не слишком ли большой ценой была спасена страна? И была ли вообще реальная угроза ее потерять? Территориально мы потеряли Крым и значительную часть Донбасса, чего можно было избежать – я настаиваю на этом. И все ради того, чтобы на остальной территории установилась чья-то личная власть без особой политической конкуренции со стороны политических сил, значительная часть избирателей которых осталась на потерянных территориях.

А война против Путина в исполнении Петра Порошенко хорошо отражена в ставшей классической фразе "Жму руку. Обнимаю". Как после этого у кого-то поворачивается язык прикрываться "спасением" страны и отражением агрессии?

Второй тезис высказывают все без исключения – и сторонники, и противники, — что, мол Порошенко фигура слишком большого масштаба и ему не грозит тюремное заключение. В силу ли миллионов сторонников, которые этого не допустят, или сговора элит, где реального наказания топ-преступников никогда не происходит.

Скажу откровенно: на мой взгляд, по совокупности содеянного Порошенко — это один из самых заслуживших тюремного заключения политиков в истории Украины. Но я тоже не особо верю, что правосудие свершится.

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И мне совершенно не нравится дело, по которому ГБР ведет следствие. Торговля углем, пусть даже и с неподконтрольными, но все-таки украинскими территориями не выглядит в глазах значительной части общества преступлением.

Те, кто выступает против торговли с ОРДЛО в основном, поддерживают Порошенко и найдут ему оправдание даже если он средь бела дня убьет кого-то на улице. А те, кто не поддерживают блокаду, не видят в этом никакой проблемы, кроме моральной.

За что по-настоящему стоит судить Порошенко, так это за то, что произошло на востоке Украины. За пиар и коррупцию на крови военных, за погибших гражданских, за ненависть и боль, которые на долгие годы поселились в сердцах украинцев.

И это не пустые слова. Даже если правосудие не свершится, что довольно вероятно, учитывая наши реалии, история все равно даст свою оценку всем участникам драмы. И бывшему, и нынешнему, и всем, кто их окружает.

А сейчас, если убрать долой всю мишуру, то перед нам предстанет фигура седовласого человека, который боится и очень хочет власти. И готов ради ее получения на все. Но ему больше не суждено.

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