Ход Петром. Почему интересы Порошенко совпадают с интересами Кремля и чего ждать Украине

Заседание суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко назначено на 11:00, 17 января. Следствие требует ареста с альтернативой залога 1 миллиард гривен. Предлагаем вам авторскую колонку публициста Геннадия Друзенко на тему перспектив возвращения пятого президента в Украину.

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Надеюсь, украинцы еще помнят завершение одного из телефонных диалогов Петра Порошенко с Владимиром Путиным, который имел место весной 2015-го, уже после Иловайска, ДАПа и Дебальцево: "Жму руку. Обнимаю".

Было бы наивным считать, что Петр Алексеевич утратил контакты в Кремле после потери им президентской должности.

Сегодня его интересы объективно совпадают с интересами Путина в одном: наказать и подвесить позиции "наглого выскочки" Владимира Зеленского. Который, хотя и окружен "агентами Кремля", но оказался гораздо менее удобным визави для Москвы, чем его предшественник.

В этой ситуации перенос даты возвращения Порошенко в Украину начинает играть совсем другими красками. Вчера пятый президент Украины дал эксклюзивное интервью Радио Свобода, в котором заявил: "Я возвращаюсь не для того чтобы защищаться от Зеленского, а для того чтобы защищать Украину".

И тут стоп: человек, который всю свою каденцию называл "агентами Кремля" всех, кто "раскачивал украинскую лодку", то есть критиковал его лично и его политику, официально и с уверенностью заявляет, что "не окажется за решеткой" и "будет защищать Украину".

Поскольку Петра Алексеевича трудно представить в бронежилете с автоматом в руках, это звучит, как "Возвращаюсь, чтобы "возглавить защиту Родины". В принципе, пятый президент так и говорит: "Я возвращаюсь, чтобы обеспечить единство, чтобы бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину". И добавляет, что "согласно последним социологическим опросам наша политическая сила опередила Зеленского, опередила слуг народа"…

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Порошенко пытается позиционироваться как Петлюра, возвращающийся на белом коне, чтобы сбросить "запроданца" Скоропадского. Вот только "пятому" не мешало бы знать, что столетие назад Директория была не триумфом, а агонией независимого украинского государства…

Но есть и горькая правда в словах пятого президента. Нынешняя власть не может защитить Украину. Это становится все более очевидным, несмотря на звучащие со всех сторон сигналы о почти неотвратимом нападении России.

Но в этой ситуации нам нужно искать не новейших Петлюр, которые – если вернутся к власти – имеют все шансы быстро превратиться в украинских Петенов. Нам очень нужен украинский де Голль.

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А тех, кто стремится к возвращению грязных сделок с Медведчуком, парадов во время Иловайска, предательской сдачи ДАПа и Дебальцево, объятий с Путиным, радостно ждем в Жулянах утром 17 января!

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