Коррупция лечится, как пьянство: как Украина может повторить путь США

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MAKE IMPOSSIBLE POSSIBLE

"Государственные структуры Америки ХІХ века весьма напоминали нынешние правительства бедных стран. Местные, государственные и федеральные чиновники погрязли в коррупции, получая откаты и взятки как от официально зарегистрированных предпринимателей, так и от представителей нелегального "бизнеса". Так называемые боссы диктовали политику в крупных городах и опосредованно контролировали городские службы: коммунальные предприятия, полицию, службы "охраны, вывоз мусора и транспорт. Некоторые из них подкупали бедных избирателей в обмен на их голоса".

Это отрывок из книги "Парадокс процветания. Как инновации могут вывести нации из бедности". Ничего не напоминает? Тем не менее, в ХХ веке США превратились в ведущую страну мира, в которую мечтали попасть миллионы людей со всего мира.

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Винят власть: более 87% украинцев считают уровень коррупции высоким, — опрос (инфографика)

Поэтому когда мне говорят, что в Украине невозможно преодолеть коррупцию или заставить власть служить общим интересам, а не частному обогащению, я не верю. Это все равно, что считать пьянство — приговором и фатумом. Да, бросить пить трудно, но возможно. Для этого нужна долгая воля и стратегия выхода из заколдованного круга. Коррупция — такое же рабство, как и алкогольная или наркотическая зависимость. И из этого рабства можно вырваться.

Для этого люди прежде всего должны поверить, что свобода — это не призрак, не фантом, а цель, ради которой стоит затянуть ловушки и тяжело трудиться. Что честное правительство — это не предвыборные обещания, а именно то, за что должны бороться граждане. Что не все политики одинаковы. Словом, чтобы вылечиться от тяжелого недуга коррупции и неэффективности власти, нужно очень захотеть, найти опытного доктора, довериться ему (или ей) и начать лечиться.

Безнадежность — наш худший враг. Мы, украинцы, уже не раз удивляли мир. Наверное, наступает время, когда мы должны удивить самих себя, превратив нашу электоральную монархию в настоящую Res Publica — общее дело свободных граждан.

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