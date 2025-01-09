Ключ к победе — на Печерских холмах: что Украина должна сделать сама, не дожидаясь помощи союзников

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ВОПРОС РЕБРОМ

Стратегическим водоразделом для всех, кто действительно желает Украине добра, стал вопрос, что сейчас для Украины нужно: пауза в войне (хотя бы и на несправедливых условиях) или продолжение войны любой ценой.

Недавно ряд известных общественных активистов и публичных интеллектуалов (среди них — люди, которых я глубоко уважаю: Ярослав Грицак, Анна Гопко, Валерий Пекар и другие) обнародовал открытое обращение "Не умиротворять зло", в котором призвал "наших партнеров искать путь не к умиротворению агрессора, а к общей победе".

Я убежден, что это ошибочная стратегия, которая ведет Украину к катастрофе. Потому что сила России — прежде всего в слабости и неэффективности украинского государства. Ситуация со 155 бригадой, которую недавно описал Юрий Бутусов, свидетельствует, что украинцам не хватает прежде всего не западного оружия, финансов или другой поддержки — у нас исчезает мотивация убивать и умирать за такую Украину. Потому что ее неэффективная, вороватая, коррумпированная и непрофессиональная власть, которая отказывается смотреть в глаза реальности, ведет Украину к катастрофе.

В истории со 155 бригадой, которую французы вооружили новейшими образцами оружия, но из которой до первого боя дезертировали 1700 военнослужащих, как в капле воды отразились те тектонические изменения, которые произошли в Украине за почти три года большой войны. Больше никто не штурмует военкоматы. Бусификация все больше напоминает лотерею с ужасными временами сталинского террора (моего прадеда арестовали и расстреляли, чтобы выполнить план, когда соседа, за которым пришли, не оказалось дома). Военное командование почти завершило превращение славного украинского войска, в которое сознательные граждане добровольно соглашались идти защищать свою землю — в малую "советскую армию", в которой служат в основном крепостные и освободиться из которой можно разве что на небо, в госпиталь или в тюрьму...

Неужели это Путин отправил в СОЧ более 100 тысяч украинских военнослужащих? Или наши западные партнеры поставляли (и по некоторым сведениям, до сих пор поставляют) сотнями тысяч бракованные мины на фронт? Или это россияне поставляют нашим защитникам убитые "корчи" вместо специализированных медэвакуационных автомобилей и паршивые китайские турникеты вместо CAT'ов, SOFT'ов или SICH? Возможно, это российские агенты берут взятки за фиктивную инвалидность, нелегальное пересечение границы или фиктивную броню от мобилизации? Или наши партнеры завозят в истекающую кровью Украину рекордное количество элитных авто?

Бусификация — один из самых наглядных примеров нынешнего состояния Украины Фото: zakarpattya.net.ua

А если все это делаем мы, украинцы, то как нам выиграть войну, если мы становимся все более похожими на наших врагов, а в некоторых вопросах — уже даже переплюнули путинскую Россию? И как нам могут помочь наши союзники — не воровать, не делать трагических глупостей, беречь наших солдат и не относиться к собственным гражданам как к "мобилизационному ресурсу"? Потому что если все различие между нами и Россией заключается в том, что они — агрессор, а мы жертва, тогда мы обречены на поражение. Поскольку никто из наших партнеров не будет рисковать развязать ядерную войну ради спасения Украины. К сожалению...

Поэтому спасение Украины и выживание украинцев как политической нации — это прежде всего наша ответственность. И все попытки переложить ее на плечи наших союзников и партнеров контрпродуктивны.

Чтобы выжить, мы должны измениться. И прежде всего изменить власть, которая уверенно ведет Украину к катастрофе и поражению в этой войне. А для этого нам нужна пауза в активных боевых действиях. Чтобы выборы во время войны не разорвали и не похоронили Украину.

Основная проблема сейчас — не в наших союзниках и даже не в России, основная проблема — в нас. Поскольку за неполных три года войны на месте свободной и гордой Украины, на флагах которой было начертано "Воля или смерть" и которая была способна удивить весь мир, появилась отчаявшаяся, коррумпированная и демотивированная Малороссия. И это, безусловно, главная "заслуга" действующей власти.

За 10+ лет переплетения моей судьбы с фронтовой медициной я выучил одну простую истину: нельзя вылечить пациента, который не хочет лечиться. Если Украина не захочет радикально измениться (а для этого нужна не просто смена власти, а радикальное изменение конституционной архитектуры и самой матрицы украинского общества), она обречена. И никакие партнеры и союзники не способны будут ее спасти.

Поэтому я глубоко убежден, что ключ к выживанию Украины сейчас лежит в Киеве на Печерских холмах, а не на фронте, в Вашингтоне или Брюсселе. Найдем в себе смелость и мудрость посмотреть правде в глаза и начать меняться (причем начать со смены власти) — выживем и победим. Нет — значит Путин прав, и Украина не заслуживает собственной государственности...

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