Как не повторить катастрофу Польши: пять шагов к спасению Украины

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КАК НАМ НЕ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?

Судьба ІІ Речи Посполитой, которая образовалась по результатам І Мировой войны и просуществовала до 1939 года, трагична и поучительна.

Много гонора. Мало эффективности. Попытки ассимилировать национальные меньшинства. Примат айдентики над этикой. Ну и наивная вера в то, что гарантией безопасности являются прежде всего союзники тогдашней Польши: Франция и Великобритания.

Ничего не напоминает? Эта конструкция рухнула под ударами Третьего Рейха менее, чем за месяц. Советские шакалы просто добили и доили полумертвого польского орла. А союзники даже не успели мобилизовать войско, необходимое для выполнения союзнических обязательств, хотя и успели объявить войну Третьему Рейху...

Украина сегодня не в столь трагическом, но принципиально похожем положении. Потому что и Путин и Трамп рассматривают нас как ресурс, а не как субъекта. Поэтому нам крайне важно не повторить трагические ошибки ІІ Речи Посполитой. Что это значит?

Раздел Польши в 1939 году

Это прежде всего означает, что политика идентичности должна отойти на второй план и уступить место политике эффективности. Дрон в войне за независимость эффективнее портрета Бандеры на стенке. Русскоязычные украинцы убивают оккупантов не хуже украиноязычных. Это не значит, что язык неважен — это значит, что эффективность на поле боя и в тылу важнее языка общения. Не будет государства — исчезнет язык...

Задумайтесь, почему интернационалистически-инклюзивные США и СССР победили националистически-эксклюзивные Третий Рейх и Японию.

Это также означает, что нужно выбросить на свалку истории наивные мечты о гарантиях безопасности извне. Единственная действенная гарантия нашей независимости и суверенитета — это Силы обороны Украины. А также — эффективная экономика и сплоченное общество. Дело спасения тех, кто тонет, — это прежде всего их ответственность. Спасти Украину могут только украинцы. Друзьям и партнерам, которые помогают, искренняя благодарность, но надежда прежде всего на самих себя.

Третье. Время мобилизовать Украину. Не бусифицировать, а именно мобилизовать в самом широком смысле этого слова. Мобилизовать правительство (которое сейчас работает по протоколам мирного времени), мобилизовать экономику, мобилизовать дипломатию, мобилизовать ресурсы, мобилизовать людей. А для этого в обществе должно появиться ощущение социальной справедливости. Что эта война не только для бедных и порядочных, а для всех. Что жизнь солдата на фронте стоит не меньше жизни коррупционера или предателя в тылу. Что "кому война, а кому мать родна" больше не будет. Потому что страна, которая покупает больше всего люксовых авто за всю историю независимости и до сих пор собирает копейки на "корчи" для фронта, обречена на поражение.

Четвертое. Эффективность военной машины, эффективность экономики, сплоченность общества, прагматичная внешняя политика — это все ответственность прежде всего власти. Времена, когда порядочные и бедные воевали, западные налогоплательщики оплачивали войну, а "эффективные менеджеры" сказочно богатели, должны уйти в прошлое. Власть должна пообещать прежде всего себе "пот, слезы и гари". И потеть, плакать, но вкалывать. Тогда общество, возможно, ей снова поверит и сплотится вокруг нее, как это было 3 года назад. Прекратив массово идти в СЗЧ и штурмовать западную границу. Нет — надо менять власть.

И последнее. Единственный и кратчайший путь к миру — стать сильными и эффективными. К сожалению, в 2025 году мы проснулись в мире хищников. Чтобы не стать добычей, мы должны срочно осознать всю глубину угрозы, которая нависла над Украиной, и заняться капитальной реконструкцией государства. В таком состоянии, как она есть сейчас, мы обречены быть добычей и ресурсом для сильных. Но мы не обречены оставлять все, как есть.

Путь к миру — в нашей силе!

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