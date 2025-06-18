У Путина не получится: как отвечает Киев на зверские обстрелы РФ
Своими ракетами и шахедами Путин на самом деле получает обратный желаемому результат, утверждает волонтер Геннадий Друзенко. Каждый обстрел, призванный нас сломать, закаляет — мы встаем невыспавшиеся и злые. И бежим дальше жить — разбирать завалы, залечивать раны, работать, донатить, волонтерить, учиться, любить.
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
Если бы Путин был умнее, он бы соблазнял и покупал Украину, а не бомбил. Но длительная жизнь в бункере разрушает способность к рациональному мышлению.
Когда каждый раз после ужасного ночного обстрела, который почти наверняка бы сломал волю к сопротивлению большинства европейских правительств, я вижу, как мой город отвечает на ракетные обстрелы, я понимаю: своими ракетами и шахедами Путин на самом деле получает обратный желаемому результат.
Каждый обстрел, призванный нас сломать, закаляет. Мы встаем невыспавшиеся и злые. И бежим дальше жить. Разбирать завалы, залечивать раны, работать, донатить, волонтерить, учиться, любить.
С каждым ударом мы немного умираем, чтобы утром встать с осознанием: сегодня была не моя очередь. Значит надо жить. Бороться. Сцепить зубы — и идти вперед.
И невольно вспомнить Голду Меир "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромиссов".
Разрушить нас можно только изнутри — каждый удар извне делает нас только крепче.
Соболезнования родным и близким всех погибших, тем, кого ранило, — скорейшего выздоровления и восстановления. Тем, кто потерял жилье, — крыши над головой и искренних друзей.
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