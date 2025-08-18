Исторический день для Украины: Зеленскому в Вашингтоне придется выбирать из двух непопулярных вариантов

Related video

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня (в воскресенье — Ф.) заявила: "Завтра Украина решит свою судьбу". Трудно с ней не согласиться. С одним уточнением: "решит в очередной раз". В 2022-м мы — несмотря на заказанные уже было на Западе панихиды по украинской государственности — решили биться. И устояли. И эту государственность, какой бы непутевой она ни была, сохранили. Сохранили как шанс.

Теперь мы снова переживаем судьбоносный момент в украинской истории. Завтра Трамп поставит Зеленского перед выбором: пойти на тяжелые и болезненные компромиссы ради прекращения огня или воевать с Россией дальше без поддержки Соединенных Штатов. На столе два плохих варианта — и я не позавидую Зеленскому, которому нужно выбрать из них лучший.

Очевидно, есть согласованная Путиным и Трампом общая рамка, которая — в случае принятия ее Украиной — сделает возможным трехсторонний саммит, на котором будут обсуждаться конкретные параметры будущего мирного соглашения. В рамках этой рамки — возможен торг и компромиссы. Вне ее вариант один — продолжение войны. Причем Трамп радостно умоет руки, в который раз повторив, что это война Байдена и он сделал для ее завершения все, что мог. Теперь, мол, с чистой совестью умывает руки.

Что можно пожелать Зеленскому в этой совершенно непростой ситуации? В ситуации, в которой я точно бы не хотел оказаться на его месте. Принять, что независимо от его выбора, аплодисментов точно не будет. Что цена ошибки, вероятно, — украинская государственность. Что его будет судить история, а не современники. Что независимость Украины провозгласили не бескомпромиссные бандеровцы, а "коллаборационисты"-коммунисты. Что будущее важнее территории. И что сохранить украинскую государственность для потомков гораздо важнее, чем рейтинги или должность для себя.

Это не значит, что мир Украине нужен любой ценой. Безусловно, есть неприемлемая цена за остановку путинского нашествия. И ее следует однозначно отвергнуть, чтобы не получить и войну, и позор.

Но выбирая лучший вариант из плохих, президенту следует помнить, что Украине крайне необходим мир. Чтобы заживить раны и превратить наше государство в "стального дикобраза", на которого никто больше не посмеет напасть. Чтобы наконец воспользоваться тем отложенным шансом, который мы защищаем уже двенадцатый год подряд. Шансом, за сохранение которого мы заплатили такую большую цену. Шансом превратить Украину в государство, за которое не будет стыдно перед теми, кто положил за нее жизнь.

Я не знаю, какой вариант из двух следует выбрать. И я бы точно не хотел сейчас поменяться с Зеленским местами. Поэтому дай Бог нашему президенту сделать правильный выбор! За который его, возможно, освистят современники, но за который его будут благодарить потомки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

