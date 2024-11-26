Войну в Корее завершили без согласия сторон: что может вынести Украина из опыта Сеула и Пхеньяна

КОРЕЙСКИЕ УРОКИ

Мы любим повторять, что у нас сейчас идет самая большая война в Европе со времен Второй мировой. И это правда.

Послевоенная Европа, возникшая на пепелищах великой войны и императиве "Никогда снова!", приходит в упадок на глазах. Оказалось, что нельзя вечно процветать и радоваться комфортной сытой жизнью под американским зонтиком безопасности. И при этом активно делать профит на дешевых российских энергоносителях и промышленном аутсорсинге в Китае. Потому что когда жизнь подходит к кассе, оказывается, что Россия/Московия/орда производит (по оценкам министра обороны Германии) вчетверо больше оружия, чем весь ЕС вместе взятый, а среди 10 самых мощных армий мира нет ни одной европейской, зато есть Россия, Китай, Индия, Турция и Пакистан.

Именно поэтому, когда я думаю о том, как Украине выжить и победить, меня все больше привлекает кейс Южной Кореи. Такая же сравнительно небольшая нация, зажатая между монстрами Японией и Китаем. Такая же длительная эпоха безгосударственности. Такая же элита, воспитанная в традициях японской метрополии. И такая же судьба стать полем боя, на котором коммунизм и демократия сошлись в непримиримой схватке, масштаб которой значительно превосходил нынешнюю войну в Украине. Вот сухие цифры: в Корейской войне участвовали 20 стран. В течение 4-х лет было привлечено более 3 млн личного состава с каждой стороны. Северокорейцы с союзниками дважды брали Сеул, а коалиция под флагами ООН и во главе с армией США — Пхеньян. Более 3 млн погибших и напрочь разрушены что Юг, что Север.

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Впрочем, это не помешало Республике Корея в самый разгар войны (5 сентября 1952 года) провести первые в истории всенародные выборы президента, на которых победил Ли Сын Ман, который лелеял в стране коррупцию и непотизм и преследовал политических оппонентов. Кстати, в 1953 году, когда после смерти Сталина и избрания Эйзенхауэра открылось окно для установления перемирия между двумя Кореями, Ли Сын Ман был против. Представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку режим Ли Сын Мана, на тот момент куда более одиозный, чем северокорейский, ратовал за продолжение войны. Что не помешало американцам, китайцам и советским завершить войну без формального согласия Южной Кореи.

Дальше было еще семь лет коррупции, непотизма и клиентеллы. Пока "апрельская революция" 1960 года (которая до боли напоминала наш Майдан) не снесла режим Ли Сын Мана, который только что в четвертый раз переизбрался на должность с помощью репрессий и фальсификаций. Потом оказалось, что преемник Ли — Юн Бо Сан пришел сменить выгодоприобретателей системы, а не саму систему. Поэтому изменились только бенефициарии — коррупция, непотизм и эффективность корейской государственности остались неизменными. И тогда в мае 1961 года малоизвестный широкой общественности генерал-майор Пак Чон Хи совершил военный переворот (для которого ему хватило всего 5 тыс. штыков) и отправил прогнивший режим Второй корейской республики на свалку истории. Так началось корейское экономическое чудо.

Теперь Южная Корея занимает почетное место в OECD, является одним из промышленных лидеров мира, имеет одну из самых мощных армий мира и один из самых развитых оборонно-промышленных комплексов. Потому что правильно поняли выбор, который сейчас стоит перед Украиной: "Меняйся или умри".

К сожалению, Украине еще только предстоит решить эту дилемму

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