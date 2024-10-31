Когда бьются две стаи, математика не в нашу пользу: почему путь несвободы ведет к российскому рабству

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НА ПУТИ К НЕСВОБОДЕ

Road to unfreedom. Так называлась книга Тимоти Снайдера, которую он издал в 2018 году. Там речь шла об Америке, Европе и России. В ней автор, в частности, анализирует, как Кремль пытается затянуть в воронку несвободы коллективный Запад. Большая война, которую Россия развязала против Украины, разбудила некоторых (далеко не всех) западных лидеров и они вспомнили, что свобода — не перманентное состояние, а динамическая реальность, которую нужно отстаивать и лелеять каждый день.

В Украине мы проигрываем войну, потому что стали на путь несвободы. Мы поверили, что для победы над драконом мы должны уподобиться ему. Стать таким же драконом, только под другим флагом. Так СССР воевал с Третьим Рейхом. Два человеконенавистнических режима сошлись в смертельной схватке. И победил тот, который оказался более ресурсным (в том числе из-за поддержки западных демократий) и более жестоким.

Чем дольше длится война, тем сильнее в нас проявляются черты, общие с нашим врагом. Тем яснее в лозунге "Украина превыше всего!" проступает эхо "Deutschland über alles". Тем меньше терпимости к оппонентам. Тем чаще закон без малейших сомнений приносится в жертву целесообразности. Тем ярче расцветает коррупция. Тем чаще здравый смысл проигрывает авторитету единоличного лидера. Тем больше пропаганды в эфире. И тем реже власть имущие вспоминают конституционную декларацию: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью". Lebensraum стал важнее людей...

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Наша трагедия в том, что в лобовом столкновении подобных систем срабатывает элементарная математика: выигрывает тот, у кого больше ресурсов — людей, вооружения, финансов, территорий и так далее. Давид имеет шанс победить Голиафа только тогда, когда он отказывается принимать навязанные Голиафом правила войны. Поэтому, когда мы в 2022-м действовали как ССО, мы выигрывали. Как только мы вернулись к советской школе ведения войны (апогеем чего стало назначение на должность нынешнего Главкома), мы уже полтора года постепенно теряем города, села, людей и... надежду.

Путь несвободы ведет к российскому рабству. Когда на нашем флаге лозунги "Достоинство!" и "За нашу и вашу свободу" заменил клич "Слава нации! Смерть врагам!", мы стали на путь поражения. Потому что когда просто дерутся две стаи, математика не в нашу пользу. И мы с этим ничего не сделаем.

Чем больше будет советчины в армии, бусификации — в тылу, коррупции — во властных кабинетах, нетерпимости во властных головах, тем меньше свободы будет оставаться в Украине. А без свободы не бывает достоинства. Как говорил великий украинец Борис Антоненко-Давидович: "Я не толстовец, который не противится злу, но я уверен, что не доведет до добра наследование худших черт своих противников. Потому что за что же тогда бороться и дорожить своей жизнью?". И далее, перефразируя классика: "Ведь несвобода, даже под украинским национальным флагом, воспетая на украинском языке, остается злом"...

Украина достоинства имеет шанс выстоять в неравной борьбе с Россией. Украина несвободы — нет...

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